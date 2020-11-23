США заставляют Украину выращивать и легализовать каннабис

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ушел на самоизоляцию. Однако, причина болезни не ковид-19, а каннабис.По сведением ТГ-канала «Анонимус», Арахамия спрятался в больнице, потому что пытается соскочить с договоренностей о легализации медицинского каннабиса через закон ВР. Несмотря на поддержку темы легализации легких наркотиков в ходе предвыборного опроса партии власти, депутаты голосовать за это не хотят. Министр здравоохранения Максим Степанов ради сохранения на должности готов идти на сделку с «супрунятами» и подавать изменения к правительственному постановлению №770 (перечень наркотических средств, психотропов и прекурсоров). Но этого недостаточно для дальнейшей декриминализации употребления марихуаны. Поэтому каннабис-лобби не согласно на такой вариант.Напомним, что под выборы в США, в Украине возобновилась раскрутка замороженного весной проекта по легализации наркотика. В нем, кроме соросят, участвует младший брат экс-депутата «Самопомощи» Инны Совсун, фонд Сороса и другие грантовые структуры. Практическую работу переложили на Тараса Ратушного (пресс-секретарь «Конопляных маршей»). Он уже проговорился, что будет равняться в вопросах легализации конопли на США и Камиллу Харрис, которая, скорее всего, займет пост вице-президент в администрации Джо Байдена. Харрис является сторонницей декриминализации легких наркотиков и объединилась ради этого с председателем судебной палаты Джерри Надлером в разработке законопроекта «More Act» который «обеливает» марихуану и предоставит гранты членам цветных общин: чтобы обратить вспять десятилетний ущерб, который криминализация каннабиса нанесла этим общинам. В общем, Украину в Америке тоже считают «цветной общиной», которую можно благодаря благоприятным аграрным условиям и свободному рынку земли засеять коноплей.«Поскольку марихуана становится легальной по всей стране, мы должны убедиться, что все — особенно цветные сообщества, которые непропорционально пострадали от войны с наркотиками, — имеют реальную возможность участвовать в этой растущей индустрии», - подтвердила сообщница Байдена в сообщении для прессы.Интересно, что бывший помощник Харрис - Грант Барбоза - является директором по правительственным вопросам и политике в компании Emergent BioSolutions. Эта компания в 2018 году приобрела за $735 миллионов производителя препарата «Наркан» (налоксон), широко используемого от передозировки опиоидами. «Наркан» доступен безрецептурно в 41 штате США. Emergent BioSolutions раздает бесплатный набор, включающий 2-4 дозы в школах. Видимо, такая же практика будет распространятся на Украину, поэтому от депутатов партии власти американские партнеры и требуют принятия соответствующего закона.