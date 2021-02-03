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США заставит Германию починить украинскую ГТС в обмен на "Северный поток-2"

03 февраля 2021, 21:10  •  352 • Политика
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Американские власти пытаются оградить РФ от всей Европы
Пришедшая к власти в США демократическая команда Джо Байдена может заставить правительство Германии отремонтировать советскую газопроводную систему на Украине, а в обмен на это снять с европейских участников строительства "Северного потока-2" санкции Вашингтона. С таким мнением высказал немецкий журналист-международник и политолог Александр Рар.
Он предположил, что новая администрация Белого дома сможет договориться с Берлином снятии рестрикций с российской трубы, однако на крайне невыгодных условиях. По его мнению, Штаты добиваются того, чтобы Незалежная оставалась в большой газовой игре, поскольку для России это будет большим геополитическим фактором сдерживания.
"Вашингтон захочет, чтобы основной поток газа шел все равно через Киев. Поэтому, в обмен на снятие санкций, могут потребовать за европейские деньги восстановить и модернизировать газовую систему Украины", – цитирует Nation News эксперта.
Он отметил, что украинская ГТС, построенная еще в СССР, на протяжении долгих лет пребывает в катастрофическом состоянии. Если сегодня не начать ремонт старых труб, то через несколько лет по ним невозможно транспортировать российское голубое топливо европейским потребителям.
Ну а своей американской санкционной дубиной Штаты лишь пытаются оградить РФ от других стран континента, причем делают это уже не в первый раз и все безуспешно, считает немец.
"Сотрудничество с Россией выгодно ЕС и Германия дала США об этом знать, попросив не вмешиваться в экономические проекты", – резюмировал Рар.
Напомним, накануне стало известно о телефонном разговоре Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в котором затрагивалась тема реализации "СП-2". Как сообщают немецкие СМИ, в Белом доме ждут от Берлина некоего пакетного решения для снятия американских ограничений. Якобы Вашингтон хочет иметь на руках гарантии того, что после запуска балтийского проекта украинская труба не останется без определенного объема нашего газа.

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