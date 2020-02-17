США засомневались в способности России достроить "Северный поток - 2". В "Газпроме" ответили поговоркой

В "Газпроме" прокомментировали заявление американских властей о неспособности России самостоятельно достроить "Северный поток - 2". Глава пресс-службы компании Сергей Куприянов ответил одной фразой. Он процитировал поговорку: "Никогда не говори никогда". Об этом сообщает РБК.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт считает, что Россия не сможет без посторонней помощи завершить строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По мнению главы Минэнерго США, у России нет необходимых технологий для завершения прокладки газопровода по дну Балтийского моря. Американский министр уверен, что Вашингтону удалось надолго остановить российский проект.

"Это будет очень длительная задержка, поскольку у России нет соответствующих технологий", - заявил министр на конференции по безопасности в Мюнхене в субботу.

Напомним, новые санкции наложили законом об оборонном бюджете США на 2020 год. В рамках "защиты европейской энергетической безопасности" Соединённые Штаты пообещали санкции любой компании, которая поучаствует в достройке газопровода. Учитывая, что возможности у хозяев доллара весьма велики, швейцарская компания Allseas, занимавшаяся непосредственно укладкой труб, сочла за благо выйти из проекта. Также под ударом оказались все участники консорциума – Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper, Wintershall, представляющие крупнейшие страны, заинтересованные в запуске потока.

Александр Новак, возглавлявший Минэнерго, заявлял, что строительство закончится в ближайшее время, несмотря на возникшие препятствия. Новак подчеркнул, что "Северный поток - 2" имеет стратегический характер, и в нём заинтересованы поэтому ведущие европейские страны, европейские и российские компании. Глава Минэнерго также комментировал, что у нашей страны есть техника, которая может достроить "Северный поток - 2". Как вариант указывался "Академик Черкасский".