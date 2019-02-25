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США защитятся от "электронной версии Кубинского кризиса" с помощью горячей линии с Россией

25 февраля 2019, 04:24  •  56 • Политика
Американская разведка планирует вернуться к идее создания горячей линии с Россией для обсуждения кибератак. Подобные действия, считают в разведывательном сообществе США, могут предотвратить "электронную версию Кубинского ракетного кризиса".
Об этом сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на источники в правительстве США. Оно также отмечает, что некоторое время назад - в 2013 году - подобная горячая линия по кибератакам уже была проведена между Москвой и Вашингтоном.
Она, тем не менее, была использована всего один раз - перед президентскими выборами 2016 года. По утверждению источников, тогда российскую сторону предупредили, чтобы та не пыталась повлиять на работу американских демократических институтов.
С тех пор линия не использовалась. Сейчас, впрочем, в администрации Трампа обсуждают целесообразность её восстановления. Все же, как в своё время контакт между Хрущёвым и Кеннеди помог сгладить Карибский, или Кубинский, кризис, так и наличие подобной горячей линии может помочь современным лидерам США и России избежать электронной версии глобального конфликта.

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