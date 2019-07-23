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США запутались в количестве сбитых иранских беспилотников: "Один, два, возможно больше"

23 июля 2019, 21:54  •  46 • Политика
В США допустили, что сбили не один, а два иранских беспилотника. "Возможно, их было больше, но мы об этом не знаем", - сказал глава Центрального командования Вооруженных сил США.
Военные США запутались в количестве сбитых иранских беспилотников. В интервью телекомании CBS глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что американские военные могли сбить на прошлой неделе нее один, а два иранских дрона, возможно и больше.
"Мы считаем, что два беспилотника были успешно поражены. Возможно, их было больше, но мы об этом не знаем", - сказал американский генерал.
Речь идет о якобы сбитом на прошлой неделе в Персидском заливе иранском беспилотнике. Об уничтожении дрона сообщили военные США. В Иране опровергли потерю деспилотника, и предположили, что американцы могли сбить свой собственный дрон.
Журналист канала CBS попытался уточнить этот вопрос, однако ответ американского генерала только сильнее запутал дело. Маккензи подчеркнул, что военные точно сбили один беспилотник, но возможно и два.
"Мы уверены, что сбили один беспилотник, возможно, мы сбили второй", - сказал генерал в ответ на уточняющие вопросы.

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