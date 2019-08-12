США запутались между поддержкой террористов и страхом перед турками

Автор:

Покровский Александр

Сирийская армия открыла «ворота Идлиба», отняв у террористов запрещённой в России «Джебхат ан-Нусры» стратегически ключевой город Аль-Хубайт. За этими воротами открывается путь к одному из крупнейших городов провинции Идлиб и одновременно одному из важнейших центров террористов – городу Хан-Шейхун. Именно там «Нусра» вместе с британскими «Белыми касками» разыгрывали в недавнем прошлом подленький спектакль с якобы химической атакой правительственных войск.

Взятая цитадель и проблемы вне её

Город Аль-Хубайт служил одной из цитаделей террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», практически безраздельно контролирующей сегодня провинцию Идлиб и часть прилегающих территорий. Это та самая «территория террора», куда в ходе прошлых операций сирийское руководство по совету российских военных предлагало отправиться боевикам ликвидируемых антиправительственных группировок.

Это было вполне разумным решением. С одной стороны, оно помогало избегать лишнего кровопролития, с другой – направляло в «вотчину» «Ан-Нусры» бойцов из альтернативных или вовсе конкурентных группировок.

И поначалу это решение себя оправдывало. Нусровцы оказались в ситуации, когда им надо было отстаивать свой контроль над Идлибом, и им было не до того, чтобы активно мешать Дамаску зачищать от бандитов прочие террористические анклавы. К тому же Идлиб оспаривали у нусровцев протурецкие оппозиционные группировки, из-за чего там некоторое время громыхала натуральная гражданская война.

Но пик турецкого влияния в Идлибе закончился совпавшими процессами. Турция по договорённости с Москвой и Дамаском получила в Идлибе политический контроль в видах усмирить террористов с негласным согласием оставить Идлиб вне правительственного контроля. И практически одновременно протурецкие группировки в Идлибе либо легли под «Ан-Нусру», либо были уничтожены. Те, что остались, держат свои территории под условием не мешаться под ногами группировки в её борьбе с правительством.

А борьбу она продолжила.

Идлиб. Фото: globallookpress.com

В результате турки оказались в крайне интимном положении, когда всё было устроено для любовного гнёздышка, но в нём обосновался воняющий потом и немытыми… ну, пусть ногами – бородатый дядька с автоматом, которому невозможно сопротивляться. При этом сами турки со своими блокпостами, устроенными для гарантии защиты антиправительственных группировок в Идлибе, оказываются в роли стражей у дверей собственного алькова, где на белых простынях развалился собственный враг. Которого нельзя тронуть по высшим политическим соображениям.

Поиск другого алькова

Не мудрено, что в таком положении турки, не очень бурно возражая, по факту прикрыли глаза на то, что их косяк будет выправляться сирийской армией. Но по закону сообщающихся политических сосудов Анкаре необходимо стало заявлять другое «заднее слово» в Сирии. И по тому же закону адресатами оного слова стали многострадальные по собственной глупости курды.

Что такое курды в Сирии? Это, в общем, беженцы с территории Турции и Ирака, где турки, хорошо использовав курдов в процессе геноцида армян в 1915 году, все последние почти сто лет после образования Турецкой Республики, избавляют их, курдов, от иллюзий государственной самостоятельности.

Разместившись в северных пределах, курды по необходимости стали отвоёвывать себе жизненное пространство. В этой деятельности им сильно помогло инспирированное США и заливными арабскими монархиями антиправительственное восстание 2011 года. В ходе этой войны всех против всех курдам удалось отбиться от запрещённого в России ИГ и стать одной из ведущих вооружённых сил в Сирии. И на этом базисе у них появлялся совершенно не иллюзорный шанс не только заявить себя гражданами Сирии (до войны у них не было даже сирийских паспортов), но и получить пусть не формальную, но фактическую автономию. То есть – первую настоящую курдскую государственность.

Проблема оказалась, однако, в переоценке курдскими политиками своей значимости. Говоря грубо, но откровенно – в их наглости. Уже в 2016 году они потребовали уже не фактической автономии, а юридической, что на деле сдвигало шкалу на один пункт вправо: речь шла о фактической независимости.

На это весьма нервно отреагировали турки, резонно полагавшие, что с платформы новоявленного курдского государства будет развёрнута серьёзная террористическая война против них. Москва, на некоторое время сблизившаяся в курдами с целью прощупать их подлинные намерения, где-то через полгода со вздохом тоже от них дистанцировалась – ну как можно на что-то серьёзное рассчитывать в делах с упёртой деревенщиной? Тем паче что уверенные в своей хитрости селяне одновременно строят контакты с геополитическим противником.

Фото: globallookpress.com

Так и оказались курды сегодня в сфере действий США. И таскают для американцев каштаны из огня, гордо при этом поплёвывая в сторону всех остальных участников сирийского гамбита.

Ну и как на таких красавцев не обратить внимания Анкаре, только что в очередной раз убедившейся в неспособности играть собственную партию в Сирии против России?

Но тут же «Капитан Америка»!

Так что турки изящно, как им показалось, перевели свой взгляд Саурона на курдов на восточном берегу Евфрата, вдруг вспомнив, что именно там давно хотели устроить подлинную зону безопасности. Сиречь – вытеснив курдов от своей границы на энное число километров, заняв эти территории своими войсками и... своими прокси-клиентами. Хитрый такой способ вывести подконтрольных бандитов из Идлиба, оплатить их кровью вытеснение курдов на северо-востоке, а заодно остаться чистыми и честными перед всеми, с кем имели дело по поводу Идлиба. То есть: для своих – своих вывели, для русских – мордуйте нусровцев как хотите, мы не возражаем, хотя свою цену за это спросим, для внешнего облика – мы всё те же суровые парни, которые вообще.

Но тут образовалась проблема. Не столько, правда, у турок, сколько у… американцев.

Дело в том, что курды, в сельском своём самомнении, решили, что их защитит «Капитан Америка». Ну, их горы – мировая провинция, там ещё не знают, что проект «Капитан Америка» ликвидирован за несоответствием новым реалиям. Не только потому, что Юлий Цезарь теперь оказался негром и воевал с чернокожим же галлом Верцингеториксом, оказавшимся к тому же веганом-трансвеститом. Но и потому, что щит у нынешнего американского героя оказался маленько в дырках. От умбона до канта.

И вот теперь США оказались в не менее интимной обстановке, нежели Турция в Идлибе. Курды для них сделали важную работу: обозначили выдавливание ИГ на восточном берегу Евфрата. Да, в результате американский кэп получил контроль над богатыми здешними месторождениями нефти. Но оказалось, что между перекупленным ИГ, не столько выдавленным, сколько принявшим американский протекторат, и курдами обозначились важные противоречия. Курды, как формальные победители, утесняют местных арабов, спрятавших флаги ИГ. Отнимают землю, собственность. Нефть. Желая самим продавать её американцам.

Как найти американцам верную линию в усмирении этих противоречий?

Никак, потому как они одновременно опираются и на курдов, и на ИГ, отчего, с одной стороны, при непосредственной вооружённой поддержке войск США в городах Эш-Шаддад и Ар-Ракка репрессируются местные жители, а с другой – из Вашингтона несутся панические вопли о том, что в Сирии опять нарастает численность и влияние ИГ.

Где нарастает? – возникает вопрос. На подконтрольных правительству территориях? Разумеется, это исключено. Тогда остаётся что? Только подконтрольные Америке территории. Где формально якобы властвуют курды.

И вот теперь на эту территорию нацелились турки.

Что делать «Капитану Америке»?

Как это было сказано в одном хорошем фильме…

Впрочем, Вашингтон начал сушить штаны превентивно. Вот только цитаты.

Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу заявил, что на недавних переговорах между Вашингтоном и Анкарой по вопросу безопасности на северо-востоке Сирии был достигнут важный прогресс… в создании устойчивого механизма безопасности для решения наших общих проблем безопасности в северо-восточной части Сирии.

Далее: Анкара и Вашингтон договорились об открытии в Турции совместного оперативного центра для координации и управления планируемой зоной безопасности на северо-востоке Сирии.

Всё это делается ради «снижения вероятности турецкой военной операции против курдских формирований», после того как «президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, чтобы ликвидировать курдское ополчение, которое контролирует район».

О как! США оказались в ситуации, где они просто не знают, как выпутаться из тенет, завязанных между поддерживаемым ими ИГ, поддерживаемыми ими курдами и собственным союзником по НАТО Турцией! И как они из этой ловушки выпутаются – непонятно.

Но в Вашингтоне сохраняют по этому поводу оптимизм. Во всяком случае, газета Washington Post опубликовала заметку с беспредельно оптимистичным заголовком: «У Трампа появилась возможность избежать краха в Сирии»…