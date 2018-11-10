США запустили модернизированную ракету. В конечном итоге – в Россию

Проведены очередные испытания ракеты «Минитмен», которая, хоть и старше большинства населения России, достаточно хорошо модернизирована, чтобы представлять для нас реальную угрозу

Автор:

Покровский Александр

У испытаний баллистической межконтинентальной ракеты «Минитмен» (Minuteman III) в США есть в России одна планида – стать предметом для разбора. Примерно одного и того же: что лучше, сиречь, смертоноснее – американское создание или же русские «одноклассницы». Скажем, «Тополь-М», «Ярс» или «Сармат».

Не станет исключением и нынешнее – успешное – испытание. Ведь речь идёт всё же о том, чтобы помериться ни больше ни меньше чем смертью – и Царьград готов посмотреть и показать, у кого её больше…

Испытания «Минитмена»

Информация об очередном, третьем испытании баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III пришла из американских СМИ. Понятно, что она была достаточно сухой и малоинформативной. Запуск ракеты производили ВВС США, которые и контролируют ракетное оружие межконтинентальной дальности. Запуск прошёл успешно с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии – традиционный адрес для подобного рода активности. На сей раз, в отличие от предыдущих испытаний в июле, никаких отклонений в работе систем ракеты не произошло. Так она и закончила земной – или воздушный, если угодно, - свой путь «в заданном районе Тихого океана». Испытание не было связано с какими-либо событиями в мире, а производилось лишь для подтверждения точности и надёжности системы, сообщила американская пресса.