Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Кульбит Бабченко приравнял профессию журналиста к пропагандистам и врунам» - За...
Скажет ли Путин в Париже правду о Великой войне
Умерла актриса Юлия Волчкова
Бытовое мошенничество: что известно о красноярских чиновницах, присвоивших себе ...
Главная / Политика

США запустили модернизированную ракету. В конечном итоге – в Россию

10 ноября 2018, 23:24  •  77 • Политика
Проведены очередные испытания ракеты «Минитмен», которая, хоть и старше большинства населения России, достаточно хорошо модернизирована, чтобы представлять для нас реальную угрозу
Автор:
Покровский Александр
У испытаний баллистической межконтинентальной ракеты «Минитмен» (Minuteman III) в США есть в России одна планида – стать предметом для разбора. Примерно одного и того же: что лучше, сиречь, смертоноснее – американское создание или же русские «одноклассницы». Скажем, «Тополь-М», «Ярс» или «Сармат».
Не станет исключением и нынешнее – успешное – испытание. Ведь речь идёт всё же о том, чтобы помериться ни больше ни меньше чем смертью – и Царьград готов посмотреть и показать, у кого её больше…
Испытания «Минитмена»
Информация об очередном, третьем испытании баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III пришла из американских СМИ. Понятно, что она была достаточно сухой и малоинформативной. Запуск ракеты производили ВВС США, которые и контролируют ракетное оружие межконтинентальной дальности. Запуск прошёл успешно с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии – традиционный адрес для подобного рода активности. На сей раз, в отличие от предыдущих испытаний в июле, никаких отклонений в работе систем ракеты не произошло. Так она и закончила земной – или воздушный, если угодно, - свой путь «в заданном районе Тихого океана». Испытание не было связано с какими-либо событиями в мире, а производилось лишь для подтверждения точности и надёжности системы, сообщила американская пресса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

77
Источник
Похожие новости
10 ноября 2018, 03:54
Отключение Ирану SWIFT может привести к «эффекту домино» - немецкие машиностроители
10 ноября 2018, 13:39
«Напрямую из Минобороны Австрии»: СМИ сообщают о месте работы «шпиона на Россию»
10 ноября 2018, 20:09
Скажет ли Путин в Париже правду о Великой войне

10 ноября 2018, 20:09
«Чем мы Норвегии и Исландии не угодили»: Украинцы не поняли рейтинга опасных для Незалежной стран
10 ноября 2018, 16:54
Талибы в Москве потребовали ухода США из Афганистана
10 ноября 2018, 20:09
Макрон попытался снова проверить силу рукопожатий с Трампом
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
07 ноября 2018, 10:54
Почему Трамп передумал встречаться с Путиным в Париже
06 ноября 2018, 00:56
Мы знаем, кто заказал Гандзюк
08 ноября 2018, 03:09
«Отвлекающая война»: В России назвали признаки подготовки США к ядерному удару по России
05 ноября 2018, 01:54
В Госдуме предложили выкупить половину территории Украины
05 ноября 2018, 13:24
Чиновница заявила детям, что государство им ничего не должно. «Должны ваши родители»
07 ноября 2018, 22:09
"Ответ не принимается": Матвиенко жестко ответила министру Кобылкину на предложение закрыть вывоз леса в Китай
06 ноября 2018, 02:09
«Почти все производственные мощности находятся в России»: сможет ли Украина восстановить свою систему ПВО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.