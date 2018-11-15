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США запугивают потенциальных покупателей российских ЗРК С-400 - CNBC
15 ноября 2018, 04:09 • 75 • Политика
Почти полтора десятка стран выразили заинтересованность в приобретении российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Вашингтон пытается заставить их отказаться от этого, угрожая санкциями.
В числе стран, которые рассматривают возможность закупок С-400, - Вьетнам, Ирак, Египет, Катар, Марокко, Саудовская Аравия. Однако некоторые их них все же могут отказаться от контрактов, не выдержав дипломатического нажима.
США склоняют их делать выбор в пользу натовского вооружения, намекая на то, что отказ может быть чреват вводом различных ограничений. По словам лиц, имеющих доступ к данным американской разведки, Вашингтону уже удалось отговорить ряд стран от закупок С-400 и тем самым лишить Россию миллиардов долларов, сообщает телеканал CNBC.
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