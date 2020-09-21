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США запугивали Германию из-за "Северного потока - 2" до ситуации с Навальным

21 сентября 2020, 10:25  •  80 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Американцы угрозами пытаются остановить строительство газопровода
Вашингтон начал стращать Берлин из-за "Северного потока – 2" еще до истории с Алексеем Навальным, которого, как заявляет Германия, якобы отравили "Новичком". Об этом рассказала депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен.
По ее словам, атаковать Германию США начали еще в начале августа. Оказалось, что трое сенаторов, во главе которых был Тед Круз, отправили официальное послание с угрозами администрации порта Мукран. Это место используется как база для строительства "Северного потока – 2".
Петерзен заявила "Комсомольской правде", что если Германия похоронит проект, который ей нужен, то это спровоцирует серьезные проблемы в экономике страны. Депутат указала на то, что в строительстве газопровода так или иначе задействованы многие компании ФРГ и Европы.
Она подчеркнула, что остановка проекта приведет к большим убыткам и повышению цен на газ для немцев.
Петерзен также высказала мнение, что обвинения в "отравлении" Навального нелогичны. Она считает, что ситуацию могут использоваться для того, чтобы наложить рестрикции на проект.
Эксперты также предрекают ФРГ неприятные последствия отказа от "Северного потока – 2" под давлением США.

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