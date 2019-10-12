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США запретили создателю Telegram Павлу Дурову продавать криптовалюту
12 октября 2019, 18:09 • 22 • Политика
Власти США временно приостановили ICO Telegram Павла Дурова. Программисту запретили продавать или каким-либо другим образом распространять криптовалюту Gram в США.
США запретили компании Telegram Group Inc. программиста Павла Дурова и его дочерней фирме TON Issuer Inc. продавать или каким-либо другим образом распространять криптовалюту Gram. О соответствующем судебном решении сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Ведомство обвинило создателя мессенджера Telegram в незарегистрированном первичном размещении (ICO) токенов криптовалюты Gram. Как указано в судебной жалобе SEC, это противоречит закону о ценных бумагах от 1933 года.
Напомним, что в январе 2018 года компания Дурова начала привлекать деньги для развития блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и мобильного приложения Telegram. Для этого было продано 2,9 миллиарда токенов криптовалюты Gram, из которых 1 миллиард купили 39 инвесторов из США. Всем покупателям было обещано, что они получат свои токены сразу после запуска блокчейн-платформы, который должен состояться не позже 31 октября 2019 года.
То есть, по сути, произошла первичная продажа криптовалюты, которая не была соответствующим образом зарегистрирована в США, что является нарушением закона. По этой причине дальнейшая продажа или другие виды распространения токенов криптовалюты в США запрещены в судебном порядке.
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