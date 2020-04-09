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США запрещают союзникам экономить из-за эпидемии на военных расходах

09 апреля 2020, 14:35  •  44 • Война
«Мы однозначно не уйдём из Европы»
Посол США в НАТО Кай Бейли Хатчинсон потребовала от союзников не сокращать расходы на оборону из-за эпидемии коронавируса и продолжать инвестировать в армию и ВПК.
Отвечая на вопрос Польского агентства печати (РАР) о будущем американского контингента в Польше, госпожа посол заявила: «Сейчас не время уменьшать численность солдат. Мы будем их оберегать и окружим заботой. Мы всерьёз задействованы в обеспечении безопасности Польши, прибалтийских стран, наших союзников, а также наших партнёров – Грузии и Украины. Мы однозначно не уйдём из Европы».
Хатчинсон подчеркнула, что для членов НАТО вопросы безопасности должны оставаться приоритетом, невзирая на падение масштабов производства и ВВП. Иными словами, американский посол призвала европейцев пожертвовать их социальными расходами ради интересов США.
«Угрозы никуда не исчезли. Наши противники не прекратят попыток дестабилизации стран [Восточной Европы] и не прекратят ракетные испытания. Для нас как для демократических государств безопасность должна быть на первом месте»,
– заявила Хатчинсон.
Её слова прозвучали 1 апреля, в день печального рекорда для Польши – были обнаружены 392 новых случая заражения коронавирусом. Всего на тот день заразились 3149 поляков, 59 скончались. Болезнь продолжает расползаться по стране. Главный санитарный инспекторат сообщил о 461 случае заболевания среди медицинского персонала.
Эпидемия нанесла ощутимый удар польской экономике, не знавшей рецессии на протяжении последних тридцати лет. За два дня прекратили существование 15 тыс. частных фирм и компаний. На биржах труда поляки стоят в очередях за работой.
Правительство оказалось заложником собственной миграционной политики, одним из пунктов которой был призыв к зарубежным полякам возвращаться на родину. Многие вернулись, и теперь оказались без работы. Комментируя ситуацию с безработными, один из чиновников констатировал: «Точных данных пока нет, но это огромные цифры».
Премьер Матеуш Моравецкий назвал текущие экономические трудности «кризисом без прецедента». Правительство надеется удержать безработицу на уровне 7%, но признаёт, что есть угроза увеличения до 8%, а ВВП может опуститься до нуля. Сэкономить Польша может только на обороне, но Вашингтон говорит на это «нет».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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