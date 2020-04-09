США запрещают союзникам экономить из-за эпидемии на военных расходах

«Мы однозначно не уйдём из Европы»

Посол США в НАТО Кай Бейли Хатчинсон потребовала от союзников не сокращать расходы на оборону из-за эпидемии коронавируса и продолжать инвестировать в армию и ВПК.

Отвечая на вопрос Польского агентства печати (РАР) о будущем американского контингента в Польше, госпожа посол заявила: «Сейчас не время уменьшать численность солдат. Мы будем их оберегать и окружим заботой. Мы всерьёз задействованы в обеспечении безопасности Польши, прибалтийских стран, наших союзников, а также наших партнёров – Грузии и Украины. Мы однозначно не уйдём из Европы».

Хатчинсон подчеркнула, что для членов НАТО вопросы безопасности должны оставаться приоритетом, невзирая на падение масштабов производства и ВВП. Иными словами, американский посол призвала европейцев пожертвовать их социальными расходами ради интересов США.

«Угрозы никуда не исчезли. Наши противники не прекратят попыток дестабилизации стран [Восточной Европы] и не прекратят ракетные испытания. Для нас как для демократических государств безопасность должна быть на первом месте»,

– заявила Хатчинсон.

Её слова прозвучали 1 апреля, в день печального рекорда для Польши – были обнаружены 392 новых случая заражения коронавирусом. Всего на тот день заразились 3149 поляков, 59 скончались. Болезнь продолжает расползаться по стране. Главный санитарный инспекторат сообщил о 461 случае заболевания среди медицинского персонала.

Эпидемия нанесла ощутимый удар польской экономике, не знавшей рецессии на протяжении последних тридцати лет. За два дня прекратили существование 15 тыс. частных фирм и компаний. На биржах труда поляки стоят в очередях за работой.

Правительство оказалось заложником собственной миграционной политики, одним из пунктов которой был призыв к зарубежным полякам возвращаться на родину. Многие вернулись, и теперь оказались без работы. Комментируя ситуацию с безработными, один из чиновников констатировал: «Точных данных пока нет, но это огромные цифры».

Премьер Матеуш Моравецкий назвал текущие экономические трудности «кризисом без прецедента». Правительство надеется удержать безработицу на уровне 7%, но признаёт, что есть угроза увеличения до 8%, а ВВП может опуститься до нуля. Сэкономить Польша может только на обороне, но Вашингтон говорит на это «нет».