Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизне...
Запад начал зачистку украинских олигархов
Главная / Украина

США заполучили право осваивать газовые месторождения Черноморского шельфа

10 декабря 2020, 16:35  •  160 • Украина

Незаурядное событие случилось на днях в Кабмине: НАК «Нафтогаз» без боя, шума и пыли забрал себе весь огромный черноморский шельф. Мимо Минтопэнерго, парламентского комитета, Антимонопольного, Госгеонедр и тд.

Так, Кабинет министров Украины постановил без проведения аукциона передать «Нафтогаз Украины» разрешение на разработку месторождений нефти и газа на украинском шельфе Черного моря сроком на 30 лет. Об этом пишет ТГ-канал «Бурилка». А вот цитата министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского:

«Предусмотрена возможность получить НАК «Нафтогаз Украины» без аукциона специальное разрешение на пользование нефтегазоносными недрами на континентальном шельфе в границах исключительной морской экономической зоны Украины».

По мнению чиновников, это позволит Украине нарастить собственную добычу природного газа, создать новые рабочие места и наполнить как местные, так и государственный бюджеты. К разработке месторождений «Нафтогаз» сможет приступить сразу поле принятия акта и прохождения ряда процедур.

Это чисто политическое решение можно назвать очередной победой соросят: НАК возглавляет проамериканский ставленник Андрей Коболев, а Набсоветом «Нафтогаза Украины» рулит главный советник экс-вице-президента США Джо Байдена Амос Хохштайн. Вообще «Нафтогаз Украины» является последним бастионом сопротивления «наркотической газовой зависимости» от России. Это традиционная «кормушка» американских демократов. Они и будут качать газ с шельфа: тот же министр окружающей среды уже допустил участие инвесторов на этапе разведки и опытно-промышленной разработки объекта. Можно спорить, что имя главного инвестора начинается на «Х» и заканчивается на «антер». Кусок-то лакомый.

По данным депутата Алексея Гончаренко, сбор за получение специального разрешения на газодобычу установлен в размере 10% от начальной цены, если глубина моря до 100 метров. Сбор составит 1%, если глубина больше 100 метров. Нет сомнений, что инвесторы заявят, что украинский шельф глубиной с Мариинскую впадину. Неудивительно, что против такого «беспредела» выступил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, данное решение может привести к недополучению госбюджетом денег от сбора на выдачу спецразрешений. Проще говоря, ставленники Байдена в «Нафтогазе» почти бесплатно получили возможность грабить украинские недра. И это еще «старина Джо» не стал президентом.


«Ещё недавно за этот участок в Минтопэнерго заносили немалые взятки, проводили фейковые конкурсы на которых выбирали таких же фейковых победителей. Но теперь в вопросе шельфа была поставлена жирная точка. Коболеву поручили присматривать за участком, чтоб умники в правительстве ничего не учудили. До лучших времен. До прихода серьёзных американских инвесторов», - прокомментировал ситуацию энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

Как пишет ТГ-канал «Бурилка», возможные запасы газа в западной части Черного моря могут составлять 1-2 триллиона кубометров газа. Помимо этого, на шельфе может храниться более 1 триллиона тонн нефти с газовым конденсатом. Разработка месторождений даст возможность добывать порядка 10 миллиарда кубометров газа в год. Его, вне сомнений, продадут украинцам под видом «европейского топлива» по завышенной цене, зато с криками об очередной победе над «российской бензоколонкой».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



160
Источник
Похожие новости
10 декабря 2020, 01:55
Фарион на фоне ножа и грязного окна поклялась в «вечной мести» Москве
10 декабря 2020, 01:55
Полиция и СБУ не дали повесить в Киеве бигборды с должностью Сороса
10 декабря 2020, 11:05
Россия всё равно заставит Украину подать воду в Крым – экс-представитель Порошенко
10 декабря 2020, 11:05
НАТО переходит к отработке действий на территории Украины
10 декабря 2020, 01:55
Вятрович подстрекает бить за герб СССР
10 декабря 2020, 01:55
Хомчак признал наличие радиоэлектронных ружей на вооружении ВСУ
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 декабря 2020, 05:35
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Пути...
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
10 декабря 2020, 07:25
Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила рус...
10 декабря 2020, 01:55
Фарион на фоне ножа и грязного окна поклялась в «вечной мести» Москве
10 декабря 2020, 01:00
Инопланетяне давно среди нас: Экс-глава космической программы Израиля сделал сенсацио...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2020, 15:35
Попытка нападения провалилась: болгары оценили перестрелку на границе России и Украины
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34
03 декабря 2020, 23:15
"Президента" Тихановскую нещадно высмеяли: "Так и быть, я тоже согласен возглавить Беларусь"
08 декабря 2020, 11:25
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников - "АС Донбасса"
08 декабря 2020, 05:55
Ракеты долетят до Москвы: Россия готовит Крымский заслон
04 декабря 2020, 10:15
Лукашенко нашли единственно возможного преемника
05 декабря 2020, 03:40
Глава форума в Давосе глобалист Клаус Шваб и его планы "упразднить человека"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.