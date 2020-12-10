США заполучили право осваивать газовые месторождения Черноморского шельфа

Незаурядное событие случилось на днях в Кабмине: НАК «Нафтогаз» без боя, шума и пыли забрал себе весь огромный черноморский шельф. Мимо Минтопэнерго, парламентского комитета, Антимонопольного, Госгеонедр и тд.Так, Кабинет министров Украины постановил без проведения аукциона передать «Нафтогаз Украины» разрешение на разработку месторождений нефти и газа на украинском шельфе Черного моря сроком на 30 лет. Об этом пишет ТГ-канал «Бурилка». А вот цитата министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского:«Предусмотрена возможность получить НАК «Нафтогаз Украины» без аукциона специальное разрешение на пользование нефтегазоносными недрами на континентальном шельфе в границах исключительной морской экономической зоны Украины».По мнению чиновников, это позволит Украине нарастить собственную добычу природного газа, создать новые рабочие места и наполнить как местные, так и государственный бюджеты. К разработке месторождений «Нафтогаз» сможет приступить сразу поле принятия акта и прохождения ряда процедур.Это чисто политическое решение можно назвать очередной победой соросят: НАК возглавляет проамериканский ставленник Андрей Коболев, а Набсоветом «Нафтогаза Украины» рулит главный советник экс-вице-президента США Джо Байдена Амос Хохштайн. Вообще «Нафтогаз Украины» является последним бастионом сопротивления «наркотической газовой зависимости» от России. Это традиционная «кормушка» американских демократов. Они и будут качать газ с шельфа: тот же министр окружающей среды уже допустил участие инвесторов на этапе разведки и опытно-промышленной разработки объекта. Можно спорить, что имя главного инвестора начинается на «Х» и заканчивается на «антер». Кусок-то лакомый.По данным депутата Алексея Гончаренко, сбор за получение специального разрешения на газодобычу установлен в размере 10% от начальной цены, если глубина моря до 100 метров. Сбор составит 1%, если глубина больше 100 метров. Нет сомнений, что инвесторы заявят, что украинский шельф глубиной с Мариинскую впадину. Неудивительно, что против такого «беспредела» выступил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, данное решение может привести к недополучению госбюджетом денег от сбора на выдачу спецразрешений. Проще говоря, ставленники Байдена в «Нафтогазе» почти бесплатно получили возможность грабить украинские недра. И это еще «старина Джо» не стал президентом.«Ещё недавно за этот участок в Минтопэнерго заносили немалые взятки, проводили фейковые конкурсы на которых выбирали таких же фейковых победителей. Но теперь в вопросе шельфа была поставлена жирная точка. Коболеву поручили присматривать за участком, чтоб умники в правительстве ничего не учудили. До лучших времен. До прихода серьёзных американских инвесторов», - прокомментировал ситуацию энергетический эксперт Дмитрий Марунич.Как пишет ТГ-канал «Бурилка», возможные запасы газа в западной части Черного моря могут составлять 1-2 триллиона кубометров газа. Помимо этого, на шельфе может храниться более 1 триллиона тонн нефти с газовым конденсатом. Разработка месторождений даст возможность добывать порядка 10 миллиарда кубометров газа в год. Его, вне сомнений, продадут украинцам под видом «европейского топлива» по завышенной цене, зато с криками об очередной победе над «российской бензоколонкой».