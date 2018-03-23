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США заподозрили завод "Калашников" в связи с союзниками Путина
23 марта 2018, 07:09 • 104 • В мире
США начали расследование в отношении завода "Калашников" во Флориде.
США сейчас начали расследование в отношении завода во Флориде, который производит автоматы Калашникова (АК-47). Информацию об этом передает агентство "Блумберг".
Сообщается, что руководство данного предприятия обвиняют в связи с "главными союзниками российского президента Владимира Путина". Сейчас прокуратура проверяет предприятие, расследуя коммерческую деятельность. Поводом послужил запрос от завода, сделанный еще в 2015 году, - на налоговые льготы.
Напомним, что четыре года назад США ввели санкции против концерна "Калашников" и других российских производителей оружия из-за ситуации на Украине.
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