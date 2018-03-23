Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Испытание для президента: как непопулярные реформы Макрона могут сказаться на по...
Россия или Англия: кто больше похож на Третий Рейх? (Романов Роман)
Федеральный резерв: председатель новый, курс прежний
Задержание Савченко раскололо Украину в соцсетях
Главная / В мире

США заподозрили завод "Калашников" в связи с союзниками Путина

23 марта 2018, 07:09  •  104 • В мире
США начали расследование в отношении завода "Калашников" во Флориде.
США сейчас начали расследование в отношении завода во Флориде, который производит автоматы Калашникова (АК-47). Информацию об этом передает агентство "Блумберг".
Сообщается, что руководство данного предприятия обвиняют в связи с "главными союзниками российского президента Владимира Путина". Сейчас прокуратура проверяет предприятие, расследуя коммерческую деятельность. Поводом послужил запрос от завода, сделанный еще в 2015 году, - на налоговые льготы.
Напомним, что четыре года назад США ввели санкции против концерна "Калашников" и других российских производителей оружия из-за ситуации на Украине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

104
Источник
Похожие новости
22 марта 2018, 11:39
В Таиланде разбился автобус с туристами: 20 человек погибли
22 марта 2018, 21:24
Путин обсудил с Совбезом провокационную политику Великобритании
22 марта 2018, 14:54
"Не надо нам здесь указывать": Китай пригрозил США ответом на непомерное давление

Загрузка...
23 марта 2018, 03:54
На 8% не человек: Ученые расшифровали ДНК "пришельца" из Атакамы
23 марта 2018, 00:24
«Под видом борьбы с терроризмом»: «Лаборатория Касперского» обнаружила американскую программу для слежки в интернете
22 марта 2018, 11:24
Тест на лояльность: сможет ли Тереза Мэй убедить страны ЕС выслать российских дипломатов
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
23 марта 2018, 00:39
США хотели показать свои боевые возможности в Арктике. Они это сделали
23 марта 2018, 03:54
Британские эксперты с опозданием идентифицировали яд, отравивший Скрипаля
23 марта 2018, 00:39
Задержание Савченко раскололо Украину в соцсетях
23 марта 2018, 03:54
Не рой яму другому: Китай объяснил США, чем для них закончится торговая война
23 марта 2018, 00:24
ЕК выступает за новый долгосрочный контракт на транзит газа между Россией и Украиной
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 марта 2018, 06:24
Украина потеряет безвиз
19 марта 2018, 13:39
Результаты выборов президента в России 2018: за Путина проголосовали 76,66% избирателей
19 марта 2018, 00:39
«Вы чего сюда пришли?! Идите с миром!»
19 марта 2018, 21:54
Очень хочу остаться: Медведев посылает Путину "невербальные" сигналы
20 марта 2018, 14:09
Зачистка по-украински: За что получил пулю военный пилот Волошин
19 марта 2018, 21:54
СМИ: Проиграв спор, Песков в отличие от Грудинина сбрил усы
18 марта 2018, 13:24
Голосование кандидатов в президенты не прошло без скандала
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.