США заподозрили завод "Калашников" в связи с союзниками Путина

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США начали расследование в отношении завода "Калашников" во Флориде.

США сейчас начали расследование в отношении завода во Флориде, который производит автоматы Калашникова (АК-47). Информацию об этом передает агентство "Блумберг".

Сообщается, что руководство данного предприятия обвиняют в связи с "главными союзниками российского президента Владимира Путина". Сейчас прокуратура проверяет предприятие, расследуя коммерческую деятельность. Поводом послужил запрос от завода, сделанный еще в 2015 году, - на налоговые льготы.

Напомним, что четыре года назад США ввели санкции против концерна "Калашников" и других российских производителей оружия из-за ситуации на Украине.