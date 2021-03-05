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США заподозрили в "безумных позывах" к русскому бизнесу

05 марта 2021, 16:55  •  131 • Политика
В Кремле встали на защиту бизнесменов от безумных санкций США. "Надеемся, что подобные безумные позывы останутся только на страницах СМИ и не найдут, скажем так, живительной почвы в американском официальном истеблишменте", - заверил Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на угрозы США ввести новые антироссийские санкции. Он заявил, что страна защитит свои интересы, граждан и бизнес от посягательств американцев.
Ранее в США потребовали от России "задекларировать" наличие химоружия, а затем полностью его уничтожить. В противном случае американцы пригрозили второй волной санкций. По информации СМИ, новые санкции могут коснуться некоторых российских бизнесменов и госдолга страны.
Россия понимает это, учитывает это и прорабатывает различные сценарии, чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса,
- прокомментировал угрозы Песков.
Вместе с тем он отметил, что пока информация о новых санкциях есть только на страницах СМИ. Песков отметил, что пусть там эти безумные идеи и остаются.
Надеемся, что подобные безумные позывы останутся только на страницах СМИ и не найдут, скажем так, живительной почвы в американском официальном истеблишменте,
- сказал пресс-секретарь главы государства.
Напомним, что на днях США ввели санкции против руководителей российских силовых ведомств, а также против первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко. Кроме того, под санкции попали ряд научно-исследовательских организаций.

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