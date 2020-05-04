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США заплатили Тимошенко пять миллионов долларов

04 мая 2020, 17:10  •  43 • Политика
Юлия Тимошенко. Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидер украинской партии "Баткивщина" получила деньги за политические репрессии
Юлия Тимошенко отчиталась о своих доходах в традиционной декларации. В документе оказался неожиданный пункт – США перечислили бывшему премьеру Украины 148 миллионов гривен (5,5 миллиона долларов). Таким образом, она стала долларовым миллионером.
Деньги получены 24 апреля 2020-го за политические репрессии 2011-2014 годов. Указывается, что средства направила юридическая компания из Техаса Reid, Collins, Tsai LLP.
Документ опубликован на сайте Единого государственного реестра деклараций Незалежной.
В 2011 г. Ренат Кузьмин, который тогда был главой генпрокуратуры Украины, возбудил уголовное дело, касающееся превышения служебных полномочий при заключении Украиной с Россией газового договора в 2009 году. В результате суд признал Тимошенко виновной и отправил в тюрьму в Харькове на семь лет. В 2014-м экс-премьер Незалежной вышла на свободу после госпереворота в стране.

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