США заняли первое место. В печальной статистике по коронавирусу

Согласно данным, опубликованным порталом Worldometer, всего в Соединённых Штатах заразилось 81 896 человек, из больниц уже выписано 1864 пациента, в 1174 случаях исход заболевания оказался летальным.

Данные, опубликованные на сайте университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, несколько отличаются от изложенных выше: на 26 марта в общей сложности заразилось коронавирусом 80 821 человек, то есть США остаются на третьем месте по распространению заболевания.

В Китае общее число заразившихся SARS-CoV-2 - 81 285, а в Италии - 80 589.

Главный хирург США Джером Адамс в своём выступлении 23 марта высказал предположение, что ситуация с коронавирусом в стране будет только ухудшаться. В то же время в ВОЗ считают, что при неблагоприятном сценарии Соединённые Штаты могут стать эпицентром эпидемии коронавирусной инфекции.