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США заняли первое место. В печальной статистике по коронавирусу

27 марта 2020, 11:35  •  169 • В мире
Обогнав Китай и Италию, США вышли на первое место в печальной статистике по коронавирусу: в четверг, 26 марта, в стране зафиксировано 13 685 случаев заражения, скончалось 147 человек.
Согласно данным, опубликованным порталом Worldometer, всего в Соединённых Штатах заразилось 81 896 человек, из больниц уже выписано 1864 пациента, в 1174 случаях исход заболевания оказался летальным.
Данные, опубликованные на сайте университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, несколько отличаются от изложенных выше: на 26 марта в общей сложности заразилось коронавирусом 80 821 человек, то есть США остаются на третьем месте по распространению заболевания.
В Китае общее число заразившихся SARS-CoV-2 - 81 285, а в Италии - 80 589.
Главный хирург США Джером Адамс в своём выступлении 23 марта высказал предположение, что ситуация с коронавирусом в стране будет только ухудшаться. В то же время в ВОЗ считают, что при неблагоприятном сценарии Соединённые Штаты могут стать эпицентром эпидемии коронавирусной инфекции.
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