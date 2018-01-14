«США занимаются самообманом»: почему Анкара и Вашингтон никак не договорятся по вопросу сирийских курдов

Турецкие военные начнут боевые действия против курдов на северо-западе Сирии, если тех не выведут оттуда США. Об этом в субботу заявил президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган. Также он обвинил Вашингтон в нарушении договорённостей по поводу поставок оружия курдским силам самообороны (YPG). В Анкаре уверены, что Соединённые Штаты до сих пор поддерживают формирования, несмотря на обещания прекратить оказывать им всякую помощь. О том, почему два стратегических союзника в регионе никак не наладят доверительные отношения, — в материале RT.

Анкара предпримет решительные шаги в отношении курдских сил самообороны (YPG), укрепившихся в сирийском Манбидже и Африне, если США не выведут их оттуда. Об этом в субботу заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он пригрозил, что уже через неделю может отдать приказ о военной операции против YPG. Ведь турецкие власти считают их боевым крылом Рабочей партии Курдистана, которую называют террористической.

«В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания (со стороны США о выводе YPG. — RT), мы возьмём дело в свои руки. Они увидят, что мы сделаем через неделю. Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвём им головы», — цитирует РИА Новости Эрдогана.

Турецкий лидер назвал занимаемые курдами районы северо-запада Сирии «поясом террора» и подчеркнул, что не даст ему тянуться вдоль границы Турции.

Уже в субботу вечером стало известно, что Турция направила колонну военной техники к границе с Сирией. Об этом сообщило Анатолийское агентство. По его данным, в колонне пять танков, их транспортировали на грузовых машинах. По информации агентства, тяжелая военная техника направлена для усиления приграничного контингента.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

Преступные поставки

Помимо этого Эрдоган раскритиковал Вашингтон за продолжающуюся поддержку курдов боеприпасами. По его словам, не так давно Соединённые Штаты отправили YPG 4900 грузовиков и около 2000 самолётов с оружием.

«Это не союзничество. Вы будете давать YPG оружие и говорить о стратегическим партнёрстве с нами? Этого никто не проглотит. США занимаются самообманом, полагая, что сотрудничество с террористами не нанесет вреда их национальным интересам. Тот, кто взял в свою постель змею, столкнется с последствиями этого», — заявил президент.

Напомним, что ещё в ноябре 2017 года турецкая сторона отмечала, что ей удалось убедить американцев не содействовать больше сирийским курдам.

«Президент Трамп в ходе телефонного разговора заверил президента Эрдогана в том, что он дал чёткое указание прекратить военную помощь YPG. По его словам, этой глупости надо было положить конец ещё раньше. Мы приветствуем это решение и будем следить за его реализацией», — заявил тогда министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Бойцы-курды из YPG стоят рядом с американской военной техникой недалеко от турецко-сирийской границы

Reuters

Свои интересы

Эксперты отмечают, что ситуация, когда Вашингтон не выполняет своих обещаний, весьма типична для современной американской внешней политики. США ставят во главу угла только собственные интересы, поэтому позволяют себе пренебрегать союзниками, пояснил RT директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков.

«Вашингтон ведёт себя таким образом, которым привык всегда себя вести. Он исходит только из собственных интересов и судя по всему союзники для Вашингтона никакого значения не имеют. Они всего лишь разменные монеты для решения США своих собственных задач в конкретных регионах», — сказал он.

Подобная американская позиция и провоцирует, по его мнению, дальнейшее ухудшение отношений между союзниками.

Reuters

«Отношения между Турцией и США планомерно ухудшались все последнее время и продолжают ухудшаться. Для Эрдогана курдский вопрос является сегодня одним из самых болезненных. Поэтому в заявлении президента ничего удивительного нет. Но возможность проведения Турцией какой-либо очередной военной операции говорит о твёрдости намерения Анкары в этом плане и не сулит ничего хорошего с точки зрения возможного нового очага напряжённости в Сирии», — рассказал эксперт.

Тем более, что, подчеркнул собеседник RT, Турция всячески пытается выйти из тени Соединённых Штатов.

«Турция достаточно давно пытается прекратить быть правой рукой Соединённых Штатов на Ближнем Востоке. Она становится всё более активным и самостоятельные игроком. Но это влечёт за собой и определённые риски. Ведь у Турции растут амбиции и стремление не просто играть важную роль, но и влиять на ключевые процессы, которые происходят в регионе. Отсюда и такие резкие заявления», — заключил Аватков.

Игра на повышение

С ним солидарен и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. По его мнению, турецкий лидер пытается получить по максимуму от своих союзников и самоутвердиться.

«Эрдоган пытается повышать ставки. Он пытается выторговывать у России и США максимум для себя. Однако его угрозы не обязательно пустой звук. Потому что он может достаточно легко создать проблемы и в Идлибе, и Раджабе. В принципе, как мы видим по развитию ситуации в Ираке, курды не едины. У них есть большие внутренние проблемы. Если Турция начнёт против них военную операцию, то ситуация в Сирии будет окончательно дестабилизирована», — заявил RT Брутер.

Отметим, что в субботу, 13 января, турецкие вооружённые силы нанесли по отрядам YPG артиллерийский удар. Огонь был открыт с позиций в приграничной турецкой провинции Хатай якобы в ответ на обстрел турецкой территории.

Ранее, 11 января, Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным попросил российского президента повлиять на Башара Асада, чтобы его войска прекратили атаковать районы в провинциях Идлиб и Восточная Гута, так как они являются зонами деэскалации.