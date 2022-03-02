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США занимались созданием смертельного вируса в биолаборатории в Харькове

02 марта 2022, 23:15  •  140 • Украина

Агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США (DTRA) в конце 2021 года подписало секретное соглашение с Украиной о начале биологических экспериментов на территории Харьковской области в конце февраля 2022 года.

Историческая справка.

На территории Украины в настоящее время функционируют 16 военно-биологических лабораторий США.

О девяти из них есть хоть какая-та информация, включая адрес и на территории какого учреждения расположены.

А вот по трем из них информации нет. По отдельным сообщениям в интернете можно сделать вывод, что один биологический объект находится в Киеве, другой во Львове, а третий расположен на базе лаборатории Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове (г. Харьков, район Померки, ул. Пушкинская, 83).

Именно в этих городах, рядом с представительствами США, были замечены специальные колонны американской военной техники, перевозящие груз в контейнерах с пометками о высоком уровне биологической защиты.

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