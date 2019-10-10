США замахнулись на Чёрное море. Разрабатывается стратегия сдерживания России • 171 • Аналитика









Черное море: баланс сил

На протяжении как минимум двух столетий черноморский регион является местом противостояния России и конкурирующих с ней держав. Сначала это были Османская империя, Англия и Франция, теперь – США и их союзники по Североатлантическому альянсу.



Отрезать Россию от Черного моря – «золотая мечта» Запада с незапамятных времен. С распадом Советского Союза и прекращением существования социалистического лагеря эту цель практически удалось реализовать. В сферу влияния Запада перешли Румыния и Болгария, бывшие союзниками СССР, Северное Причерноморье от Одессы до Крыма перешло в состав суверенной Украины, Восточное Причерноморье оказалось под контролем Грузии.



За Россией остался лишь кусок черноморского побережья в Краснодарском крае с единственным серьезным портом – Новороссийском, да военно-морская база в Севастополе, которую украинские власти собирались у России все же забрать. Но счастливые карты спутал Евромайдан на Украине, который и привел к возвращению Крымского полуострова в состав России. В результате Крым вновь превратился в российскую крепость, фактически под контролем России оказалось и Азовское море. Естественно, что такая ситуация не могла не насторожить американское руководство. Ведь баланс сил в черноморском регионе существенно изменился.



Еще один серьезный провал США – ухудшение отношений с Турцией. После закупки Анкарой российских систем С-400 американское руководство окончательно убедилось, что Турция, по крайней мере пока у власти в ней находится Реджеп Эрдоган, не может рассматриваться в качестве надежного союзника США. По крайней мере, воевать за американские интересы и даже заниматься размещением новых военных баз на своей территории турки точно не будут. И это обстоятельство также стало одним из главных ударов по позициям США в Черном море.



Сейчас выход к Черному морю имеют семь стран – Россия, Украина, Румыния, Болгария, Турция, Грузия и Абхазия, непризнанная мировым сообществом. В американо-российском соперничестве Турция держит нейтралитет, Украина и Грузия выступают с резко антироссийских позиций, Румыния и Болгария являются союзниками США в Восточной Европе. Соответственно, положиться Вашингтон может лишь на четыре страны Причерноморья.



Но Грузия как боевая единица не представляет особого интереса для американцев. Украина поглощена своими внутренними проблемами, плюс имеет неразрешенный конфликт на Донбассе. Остается рассчитывать на Болгарию и Румынию. Но болгары, хотя в ХХ веке и дважды входили в антироссийские блоки – в Первой мировой и Второй мировой войнах, все же прямой конфронтации с русскими избегали. Настроения болгарской элиты и тогда, и сейчас стоит отделять от общего отношения простых болгар к России и русскому народу. Остается Румыния.



Таким образом, вполне понятны опасения Вашингтона относительно будущего своего влияния в черноморском регионе. И в этих условиях одной из важнейших задач для США становится сохранение контроля над Украиной, дальнейшее настраивание украинского общества против России, увеличение мощи украинских вооруженных сил и размещение собственных военных объектов на территории этой страны.



Стратегия США в черноморском регионе

В американском правительственном аналитическом центре RAND Corporation, опубликовавшем доклад о противодействии российской экспансии в Черном море, считают необходимым, прежде всего, наращивать военную мощь и военный потенциал стран НАТО, имеющих выход к Черному морю. Основное внимание в докладе уделяется размещению средств противоракетной и береговой обороны в Болгарии и Румынии, а также совершенствованию военного потенциала Украины и Грузии как основных союзников США и НАТО в регионе.



Собственно, в последнее время США и так демонстрируют чрезвычайно высокую военную активность на черноморском направлении. Это отметил не так давно и российский министр обороны Сергей Шойгу, который назвал активность Вашингтона небывалой со времен окончания Холодной войны. В частности, США разворачивает системы противоракетной обороны в Румынии, не скрывает своих намерений как можно чаще проводить военные и военно-морские учения с Украиной и Грузией.







Пожалуй, именно эти две страны наиболее интересны американскому военному руководству с точки зрения противостояния России, так как находятся к нашей стране ближе всего и имеют с ней прямые границы. В то же время, ни Украина, ни Грузия не являются членами НАТО. И это очень выгодно американцам. Ведь в случае обострения отношений с Россией или даже прямого вооруженного конфликта США, не связанные обязательствами с Украиной или Грузией, предпочтут не вмешиваться.





Ответственность за действия Киева или Тбилиси Вашингтон также не несет. Очень удобно иметь две страны, которые можно использовать для тестирования российских военных и политических возможностей, для проведения разнообразных провокаций, но при этом не нести за их действия никакой ответственности. Какие основные действия предпринимают США для увеличения военного потенциала Грузии и Украины?



Во-первых, это постоянные военные учения и маневры, в которых американская армия играет ключевую роль. Так, в июле 2019 года в Грузии состоялись военные учения Agile Spirit 2019. Грузинское руководство с самого начала отнеслось к этим учениям очень серьезно. Так, генерал-лейтенант Владимир Чачабая назвал их проведение очередным шагом на пути к вступлению Грузии в Североатлантический альянс.







В учениях принимали участие более трех тысяч военнослужащих из 13 стран, в том числе США, Великобритании, Украины, Турции, Болгарии, Румынии, Польши, Латвии, Литвы, Норвегии, Бельгии, Черногории и самой Грузии. Как видим, в списке участников – страны НАТО и два союзника альянса – Украина и Грузия.



Во-вторых, США планируют как можно более частые заходы своих военных кораблей в порты Украины и Грузии. Так американцы подчеркивают свое присутствие в Черном море. Ведь собственные военно-морские силы Украины и, тем более, Грузии, практически не способны противостоять российскому Черноморскому флоту. Поэтому американское руководство рассматривает возможности создания постоянных военно-морских баз США в регионе.



В-третьих, США финансируют модернизацию украинской и грузинской армий, хотя это и непростая задача ввиду очень высокого уровня коррупции в этих странах. Но недооценивать американскую помощь также не стоит – сейчас, спустя пять с лишним лет после начала вооруженного конфликта на Донбассе украинская армия уже далеко не так слаба, как прежде. Ее неплохо вооружили, значительная часть офицеров прошла «обкатку» во время конфликта, многие военнослужащие тренировались под руководством американских инструкторов.



Четвертое и не менее важное направление – информационная и идеологическая война против России в черноморском регионе. США не скупятся на финансирование тех проектов, которые направлены на подрыв российского политического и культурного влияния.



Деньги вкладываются в поддержку антироссийских политических сил на Украине и в Грузии, в антироссийские средства массовой информации, публикацию книг, корректировку учебных курсов в школах и высших учебных заведениях. Задача – сформировать устойчивый антироссийский вектор в общественном мнении, настроить как можно большее количество украинцев и грузин против России.



В 2020 году на Украине должны пройти выборы в местные органы власти. И в США уже готовят грант начальной стоимостью почти в миллион долларов на «укрепление демократических процессов и поддержку выборов, соответствующих международным стандартам», то есть – на обеспечение победы на выборах прозападных сил, негативно настроенных по отношению к России.



Вышинский о свободе слова на Украине. Первая статья после освобождения



Все перечисленные меры укладываются в общую стратегию США в черноморском регионе, главная цель которой – окружить Россию с юго-запада кольцом враждебных по отношению к ней государств. Для этого нужно изолировать Москву от Украины, Грузии и ряда других стран, максимально испортив их отношения с Россией.



Главные препятствия реализации американских планов

Однако антироссийская стратегия США в черноморском регионе сталкивается с целым рядом препятствий. Ведь каждая из черноморских стран имеет собственные интересы, часто противоречащие интересам ближайших соседей, в том числе и тех, кого в Вашингтоне желали бы видеть в едином антироссийском блоке.



Например, у Румынии и Украины не очень простые отношения, которые усугубляются и давними территориальными претензиями (Румыния считает Бессарабию и Буковину своей территорией), и положением румын как национального меньшинства на Украине. Еще более сложные отношения у Киева с Варшавой и особенно с Будапештом: Венгрия является главным критиком украинской национальной политики в Европе из-за притеснений этнических мадьяр, проживающих в Закарпатской области.



Кроме того, успех американской политики в черноморском регионе зависит от позиции Евросоюза и Турции. В последнее время позиции США в Европе заметно пошатнулись. Франция и Германия, играющие ключевую роль в ЕС, уже не хотят беспрекословно следовать за Вашингтоном. В Евросоюзе нарастает скептическое отношение к американскому военному присутствию в Европе, к действиям США на Ближнем Востоке, которые привели к миграционному натиску на Европу. Прекрасно понимают в европейских странах и негативные последствия антироссийских санкций для экономики стран Евросоюза.



Что касается Турции, то она также демонстрирует особые отношения с Россией, постоянно подчеркивая их важность, и максимально дистанцируется сейчас от американской внешней политики. Одно дело -«ритуальное» участие в военных учениях в Черном море, и совсем другое дело – готовность Турции к каким-либо реальным действиям.



Для Турции сейчас куда важнее сирийское направление, так как Анкара пытается обезопасить себя от роста курдского национального движения, угрожающего национальным интересам и территориальной целостности самой Турции. Принадлежность Крыма, черноморские порты, ситуация в Азовском море – все эти вопросы для Турции второстепенны.



Да и само общественное мнение в Турции настроено к американцам весьма прохладно. Ведь надо учитывать и цивилизационные особенности: турки куда в большей степени солидарны с афганцами, иракцами или ливийцами, которых бомбила американская авиация, чем с Вашингтоном.



Поэтому для США сейчас очень важно показать, что Россия якобы представляет реальную угрозу черноморским странам и только военная коалиция во главе с Вашингтоном способна защитить их интересы перед мощным северо-восточным соседом. Именно с этой целью американская пропаганда и настраивает страны Восточной Европы против России, добившись наибольшего успеха на Украине и в Грузии, меньшего – в Румынии и почти не добившись его в Турции и Болгарии. Воссоединение Крыма с Россией, улучшение отношений с Турцией и другие признаки роста российского влияния в черноморском регионе серьезно беспокоят Соединенные Штаты. Американские аналитики задумались о разработке специальной стратегии, позволяющей сдерживать Россию в Черном море, используя потенциал стран НАТО и других союзников США в регионе.На протяжении как минимум двух столетий черноморский регион является местом противостояния России и конкурирующих с ней держав. Сначала это были Османская империя, Англия и Франция, теперь – США и их союзники по Североатлантическому альянсу.Отрезать Россию от Черного моря – «золотая мечта» Запада с незапамятных времен. С распадом Советского Союза и прекращением существования социалистического лагеря эту цель практически удалось реализовать. В сферу влияния Запада перешли Румыния и Болгария, бывшие союзниками СССР, Северное Причерноморье от Одессы до Крыма перешло в состав суверенной Украины, Восточное Причерноморье оказалось под контролем Грузии.За Россией остался лишь кусок черноморского побережья в Краснодарском крае с единственным серьезным портом – Новороссийском, да военно-морская база в Севастополе, которую украинские власти собирались у России все же забрать. Но счастливые карты спутал Евромайдан на Украине, который и привел к возвращению Крымского полуострова в состав России. В результате Крым вновь превратился в российскую крепость, фактически под контролем России оказалось и Азовское море. Естественно, что такая ситуация не могла не насторожить американское руководство. Ведь баланс сил в черноморском регионе существенно изменился.Еще один серьезный провал США – ухудшение отношений с Турцией. После закупки Анкарой российских систем С-400 американское руководство окончательно убедилось, что Турция, по крайней мере пока у власти в ней находится Реджеп Эрдоган, не может рассматриваться в качестве надежного союзника США. По крайней мере, воевать за американские интересы и даже заниматься размещением новых военных баз на своей территории турки точно не будут. И это обстоятельство также стало одним из главных ударов по позициям США в Черном море.Сейчас выход к Черному морю имеют семь стран – Россия, Украина, Румыния, Болгария, Турция, Грузия и Абхазия, непризнанная мировым сообществом. В американо-российском соперничестве Турция держит нейтралитет, Украина и Грузия выступают с резко антироссийских позиций, Румыния и Болгария являются союзниками США в Восточной Европе. Соответственно, положиться Вашингтон может лишь на четыре страны Причерноморья.Но Грузия как боевая единица не представляет особого интереса для американцев. Украина поглощена своими внутренними проблемами, плюс имеет неразрешенный конфликт на Донбассе. Остается рассчитывать на Болгарию и Румынию. Но болгары, хотя в ХХ веке и дважды входили в антироссийские блоки – в Первой мировой и Второй мировой войнах, все же прямой конфронтации с русскими избегали. Настроения болгарской элиты и тогда, и сейчас стоит отделять от общего отношения простых болгар к России и русскому народу. Остается Румыния.Таким образом, вполне понятны опасения Вашингтона относительно будущего своего влияния в черноморском регионе. И в этих условиях одной из важнейших задач для США становится сохранение контроля над Украиной, дальнейшее настраивание украинского общества против России, увеличение мощи украинских вооруженных сил и размещение собственных военных объектов на территории этой страны.В американском правительственном аналитическом центре RAND Corporation, опубликовавшем доклад о противодействии российской экспансии в Черном море, считают необходимым, прежде всего, наращивать военную мощь и военный потенциал стран НАТО, имеющих выход к Черному морю. Основное внимание в докладе уделяется размещению средств противоракетной и береговой обороны в Болгарии и Румынии, а также совершенствованию военного потенциала Украины и Грузии как основных союзников США и НАТО в регионе.Собственно, в последнее время США и так демонстрируют чрезвычайно высокую военную активность на черноморском направлении. Это отметил не так давно и российский министр обороны Сергей Шойгу, который назвал активность Вашингтона небывалой со времен окончания Холодной войны. В частности, США разворачивает системы противоракетной обороны в Румынии, не скрывает своих намерений как можно чаще проводить военные и военно-морские учения с Украиной и Грузией.Пожалуй, именно эти две страны наиболее интересны американскому военному руководству с точки зрения противостояния России, так как находятся к нашей стране ближе всего и имеют с ней прямые границы. В то же время, ни Украина, ни Грузия не являются членами НАТО. И это очень выгодно американцам. Ведь в случае обострения отношений с Россией или даже прямого вооруженного конфликта США, не связанные обязательствами с Украиной или Грузией, предпочтут не вмешиваться.Ответственность за действия Киева или Тбилиси Вашингтон также не несет. Очень удобно иметь две страны, которые можно использовать для тестирования российских военных и политических возможностей, для проведения разнообразных провокаций, но при этом не нести за их действия никакой ответственности. Какие основные действия предпринимают США для увеличения военного потенциала Грузии и Украины?Во-первых, это постоянные военные учения и маневры, в которых американская армия играет ключевую роль. Так, в июле 2019 года в Грузии состоялись военные учения Agile Spirit 2019. Грузинское руководство с самого начала отнеслось к этим учениям очень серьезно. Так, генерал-лейтенант Владимир Чачабая назвал их проведение очередным шагом на пути к вступлению Грузии в Североатлантический альянс.В учениях принимали участие более трех тысяч военнослужащих из 13 стран, в том числе США, Великобритании, Украины, Турции, Болгарии, Румынии, Польши, Латвии, Литвы, Норвегии, Бельгии, Черногории и самой Грузии. Как видим, в списке участников – страны НАТО и два союзника альянса – Украина и Грузия.Во-вторых, США планируют как можно более частые заходы своих военных кораблей в порты Украины и Грузии. Так американцы подчеркивают свое присутствие в Черном море. Ведь собственные военно-морские силы Украины и, тем более, Грузии, практически не способны противостоять российскому Черноморскому флоту. Поэтому американское руководство рассматривает возможности создания постоянных военно-морских баз США в регионе.В-третьих, США финансируют модернизацию украинской и грузинской армий, хотя это и непростая задача ввиду очень высокого уровня коррупции в этих странах. Но недооценивать американскую помощь также не стоит – сейчас, спустя пять с лишним лет после начала вооруженного конфликта на Донбассе украинская армия уже далеко не так слаба, как прежде. Ее неплохо вооружили, значительная часть офицеров прошла «обкатку» во время конфликта, многие военнослужащие тренировались под руководством американских инструкторов.Четвертое и не менее важное направление – информационная и идеологическая война против России в черноморском регионе. США не скупятся на финансирование тех проектов, которые направлены на подрыв российского политического и культурного влияния.Деньги вкладываются в поддержку антироссийских политических сил на Украине и в Грузии, в антироссийские средства массовой информации, публикацию книг, корректировку учебных курсов в школах и высших учебных заведениях. Задача – сформировать устойчивый антироссийский вектор в общественном мнении, настроить как можно большее количество украинцев и грузин против России.В 2020 году на Украине должны пройти выборы в местные органы власти. И в США уже готовят грант начальной стоимостью почти в миллион долларов на «укрепление демократических процессов и поддержку выборов, соответствующих международным стандартам», то есть – на обеспечение победы на выборах прозападных сил, негативно настроенных по отношению к России.Все перечисленные меры укладываются в общую стратегию США в черноморском регионе, главная цель которой – окружить Россию с юго-запада кольцом враждебных по отношению к ней государств. Для этого нужно изолировать Москву от Украины, Грузии и ряда других стран, максимально испортив их отношения с Россией.Однако антироссийская стратегия США в черноморском регионе сталкивается с целым рядом препятствий. Ведь каждая из черноморских стран имеет собственные интересы, часто противоречащие интересам ближайших соседей, в том числе и тех, кого в Вашингтоне желали бы видеть в едином антироссийском блоке.Например, у Румынии и Украины не очень простые отношения, которые усугубляются и давними территориальными претензиями (Румыния считает Бессарабию и Буковину своей территорией), и положением румын как национального меньшинства на Украине. Еще более сложные отношения у Киева с Варшавой и особенно с Будапештом: Венгрия является главным критиком украинской национальной политики в Европе из-за притеснений этнических мадьяр, проживающих в Закарпатской области.Кроме того, успех американской политики в черноморском регионе зависит от позиции Евросоюза и Турции. В последнее время позиции США в Европе заметно пошатнулись. Франция и Германия, играющие ключевую роль в ЕС, уже не хотят беспрекословно следовать за Вашингтоном. В Евросоюзе нарастает скептическое отношение к американскому военному присутствию в Европе, к действиям США на Ближнем Востоке, которые привели к миграционному натиску на Европу. Прекрасно понимают в европейских странах и негативные последствия антироссийских санкций для экономики стран Евросоюза.Что касается Турции, то она также демонстрирует особые отношения с Россией, постоянно подчеркивая их важность, и максимально дистанцируется сейчас от американской внешней политики. Одно дело -«ритуальное» участие в военных учениях в Черном море, и совсем другое дело – готовность Турции к каким-либо реальным действиям.Для Турции сейчас куда важнее сирийское направление, так как Анкара пытается обезопасить себя от роста курдского национального движения, угрожающего национальным интересам и территориальной целостности самой Турции. Принадлежность Крыма, черноморские порты, ситуация в Азовском море – все эти вопросы для Турции второстепенны.Да и само общественное мнение в Турции настроено к американцам весьма прохладно. Ведь надо учитывать и цивилизационные особенности: турки куда в большей степени солидарны с афганцами, иракцами или ливийцами, которых бомбила американская авиация, чем с Вашингтоном.Поэтому для США сейчас очень важно показать, что Россия якобы представляет реальную угрозу черноморским странам и только военная коалиция во главе с Вашингтоном способна защитить их интересы перед мощным северо-восточным соседом. Именно с этой целью американская пропаганда и настраивает страны Восточной Европы против России, добившись наибольшего успеха на Украине и в Грузии, меньшего – в Румынии и почти не добившись его в Турции и Болгарии. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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