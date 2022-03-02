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США закроет свое небо русским самолетам в ближайшие сутки — инсайд Wall Street

02 марта 2022, 06:05  •  39 • Политика
Американские власти намерены ввести новую санкцию против России, закрыв свое воздушное пространство.
Власти США намерены закрыть свое небо для самолетов из России. Это будет очередное расширение санкций. Приказ издадут в ближайшие 24 часа, сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственный инсайд в правительственных кругах.
Если воздушное пространство США закроют в течение суток, находящимся там русским придется лететь на Родину с пересадками. Накануне в Росавиации объяснили, как добраться домой. Можно лететь в ту страну, которая решила сохранить авиасообщение с Москвой. Например, это Китай, Турция, ОАЭ, Армения, Казахстан. А оттуда можно уже вылететь в Россию.
Вероятно, приказ о закрытии неба власти США издадут после выступления Джо Байдена перед Конгрессом. Американский лидер намерен обратиться с речью к политикам в ближайшие часы. Белый дом уже раскрыл, о чем скажет Байден.
Напомним, ранее свое небо для русских самолетов закрыли сначала Великобритания, а потом другие страны Европы. Россия ответила тем же.

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