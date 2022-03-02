США закроет свое небо русским самолетам в ближайшие сутки — инсайд Wall Street

Американские власти намерены ввести новую санкцию против России, закрыв свое воздушное пространство.

Власти США намерены закрыть свое небо для самолетов из России. Это будет очередное расширение санкций. Приказ издадут в ближайшие 24 часа, сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственный инсайд в правительственных кругах.

Если воздушное пространство США закроют в течение суток, находящимся там русским придется лететь на Родину с пересадками. Накануне в Росавиации объяснили, как добраться домой. Можно лететь в ту страну, которая решила сохранить авиасообщение с Москвой. Например, это Китай, Турция, ОАЭ, Армения, Казахстан. А оттуда можно уже вылететь в Россию.

Вероятно, приказ о закрытии неба власти США издадут после выступления Джо Байдена перед Конгрессом. Американский лидер намерен обратиться с речью к политикам в ближайшие часы. Белый дом уже раскрыл, о чем скажет Байден.

Напомним, ранее свое небо для русских самолетов закрыли сначала Великобритания, а потом другие страны Европы. Россия ответила тем же.