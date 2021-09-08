Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
США подали России долларовый сигнал
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать...
Главная / Политика

США заключили соглашение с талибами*. На этот раз тайно - CNN

08 сентября 2021, 18:20  •  182 • Политика
Власти США снова заключили соглашение с талибами. На этот раз тайно, сообщает телеканал CNN.
Об этом в среду рассказала корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на источники в Пентагоне. По её словам, между американскими военными и боевиками "Талибана"* сформировались "прагматичные отношения". Вашингтон договорился с талибами об организации эскорта для американских граждан, чтобы те смогли безопасно добраться до кабульского аэропорта. Эти договорённости действовали в последние дни эвакуации.
Было секретное соглашение с "Талибаном" по сопровождению американских граждан. Талибы провожали американцев до аэропорта, где их встречали солдаты США и заводили внутрь. Это продолжалось несколько дней,
- отметила Барбара.
Впрочем, эта схема оправдала себя не полностью. По словам журналистки, ряд американских граждан не успели покинуть Кабул. Поступало много сообщений о том, что они не смогли преодолеть блокпосты боевиков. И теперь власти США пытаются вызволить своих граждан по дипломатическим каналам. Всего, по оценке Пентагона, в Афганистане осталось 100-200 американцев.
Отметим, что Вашингтон в прошлом уже заключал сделки с "Талибаном". В 2020 году экс-президент США Дональд Трамп договорился с боевиками, что те не станут захватывать Кабул и дадут сформировать переходное правительство, а США взамен выведут свои войска из страны. Однако как только американская сторона приступила к выполнению своей части сделки, талибы нарушили соглашение и двинулись на Кабул.
Боевики примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





182
Источник
Похожие новости
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату "Северного потока - 2"
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
08 сентября 2021, 11:00
На Украине похвастались успешным похищением свидетеля по делу MH17
08 сентября 2021, 12:50
"Зеленский закатил истерику": Украинский источник сообщил, что Кличко запретили появляться на ТВ
08 сентября 2021, 00:00
В Польше отношение Байдена к Украине назвали пощечиной Зеленскому
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату &quo...
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
08 сентября 2021, 01:50
Оператор украинской ГТС заявил о «грубом намёке» россиян по поводу «Северного потока ...
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
08 сентября 2021, 01:50
Окружённые, но не сломленные: на Украине люди по-своему сражаются с нацизмом
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2021, 19:55
"Угадайте, кто": Захарова назвала главных спонсоров Навального среди западных дипломатов
06 сентября 2021, 11:20
С требованиями Госдепа освободить крымских диверсантов вышло неловко: "А нельзя ли уточнить?"
05 сентября 2021, 08:45
Неуместная выходка Зеленского удивила украинцев: Попросил денег у бедных
07 сентября 2021, 06:35
США подали России долларовый сигнал
06 сентября 2021, 08:35
Супердержава мирного атома решила: ей нужна Россия
05 сентября 2021, 03:15
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачил политолог
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.