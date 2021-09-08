США заключили соглашение с талибами*. На этот раз тайно - CNN

Власти США снова заключили соглашение с талибами. На этот раз тайно, сообщает телеканал CNN.

Об этом в среду рассказала корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на источники в Пентагоне. По её словам, между американскими военными и боевиками "Талибана"* сформировались "прагматичные отношения". Вашингтон договорился с талибами об организации эскорта для американских граждан, чтобы те смогли безопасно добраться до кабульского аэропорта. Эти договорённости действовали в последние дни эвакуации.

Было секретное соглашение с "Талибаном" по сопровождению американских граждан. Талибы провожали американцев до аэропорта, где их встречали солдаты США и заводили внутрь. Это продолжалось несколько дней,

- отметила Барбара.

Впрочем, эта схема оправдала себя не полностью. По словам журналистки, ряд американских граждан не успели покинуть Кабул. Поступало много сообщений о том, что они не смогли преодолеть блокпосты боевиков. И теперь власти США пытаются вызволить своих граждан по дипломатическим каналам. Всего, по оценке Пентагона, в Афганистане осталось 100-200 американцев.

Отметим, что Вашингтон в прошлом уже заключал сделки с "Талибаном". В 2020 году экс-президент США Дональд Трамп договорился с боевиками, что те не станут захватывать Кабул и дадут сформировать переходное правительство, а США взамен выведут свои войска из страны. Однако как только американская сторона приступила к выполнению своей части сделки, талибы нарушили соглашение и двинулись на Кабул.

Боевики примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.