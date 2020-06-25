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США захватили сирийскую нефть: Из страны делают второе Косово

25 июня 2020, 15:00  •  108 • В мире
Какую демократию "защищает" Вашингтон в Сирии? Саморазоблачительный текст в американском издании отвечает чётко: под нашим контролем сирийская нефть и основные сельскохозяйственные угодья.
Автор:
Александр Цыганов
Стратегия оказалась успешной. 30 процентов сирийской территории были изъяты из рук Асада, России и Ирана, 90 процентов сирийской нефти были под нашим контролем. И большая часть сельскохозяйственных полей, и доступ к реке Евфрат были под нашим призором.
Обратим внимание на слово "НАШИМ". Это слово предельно трогательно выглядит на страницах АМЕРИКАНСКОГО журнала. The National Interest, к вашим услугам. Статья о том, как возвратить стабильность в Сирию. Ответ на этот вопрос даётся однозначно, сразу в заголовке – "Ключ к стабильности в Сирии: возобновление отношений с курдами".

Где курды и где стабильность?

Пока приостановимся на секундочку. Да, можно согласиться: стабильности в Сирии явно не хватает. Но! Где? Почитаем просто заголовки местной прессы и информационных агентств.
"БТР-82А сохранил жизнь бойцам после взрыва мощного фугаса в Сирии". Это в провинции Идлиб сработало заложенное террористами на обочине дороги взрывное устройство. Отдельное восхищение перед бэтээром, который выдержал взрыв 50-килограммового фугаса, получив лишь незначительны ущерб, но дело, как понимаете, в адресе. Провинция Идлиб, где под зонтиком Турции копошатся антиправительственные группировки разных мастей.
"Турецкие оккупанты и их наёмники обстреливают селения на севере провинции Алеппо". Это те же и там же, да и с точки зрения права турки в Сирии действительно выступают в роли оккупантов, ибо законные власти их туда не звали.
"Напали на автобусы, перевозившие сирийских школьников из Идлиба в Хаму для сдачи экзаменов". Те же, там же.
"ИГ атаковало военные позиции на востоке Сирии, убив 8 солдат". Это уже на востоке, в провинции Дейр-эз-Зор. Это одна из "спящих ячеек" группировки ИГ (организации, запрещённой на территории Российской Федерации) вдруг решилась отметиться. Поскольку инцидент произошёл на окраине города Аль-Меядин, есть подозрения, что террористы перебрались с подконтрольной курдам и американцам стороны.
"На юге провинции Хасаке от взрыва мины пострадал мирный житель". Это уже те самые 30% сирийской территории, "изъятой из рук Асада, России и Ирана". То есть, по факту, аннексированной у Сирии курдами и американцами. Точнее, наоборот, если взять в расчёт, кто кому хозяин.
"В городе Рмейлан на северо-востоке провинции Хасаке произошёл взрыв на складе оружия группировок "Касад". Эта группировка принадлежит к организации "Сирийские демократические силы", где под управлением американских военных собраны курдские и арабские военно-политические группировки и различные ополчения. Костяк и основная часть боевиков – курды. Не исключено, что взрыв – эпизод уже длительное время ведущейся против курдов партизанской войны со стороны местных арабов. Где, с одной стороны, выжигаются десятки тысяч гектаров пшеницы и ячменя за то, что местные феллахи хотят продавать урожай государственным (т. е. от Дамаска) закупщикам за нормальные деньги, а не отдавать СДС за бесценок, и открывается огонь по женщинам и детям, а с другой – производятся нападения на американо-курдские патрули и подрываются военные и управленческие объекты курдской администрации.
Сирийские фермеры хотят спокойно торговать своей продукцией. Фото: Ammar Safarjalani / Globallookpress
Отсюда, собственно, всё ясно со стабильностью в Сирии. Там, где правит законное правительство Сирии, – всё спокойно, и школьники сдают экзамены, а жизнь потихоньку налаживается. Не без трудностей и даже терактов – всё же страна только выходит из гражданской войны, – но обстановка для такого времени достаточно стабильна.
А вот там, где расположились те самые 30% "свободной" от законов страны территории, вся основная жуть и происходит.

Как ИМ стабилизировать Сирию?

Собственно, именно неспокойным, если не сказать бурливым состоянием аннексированной курдами и американцами сирийской территории, явно и диктуется пафос статьи некоего Дилимана Абдулкадера в "Национальном интересе". Сам NI представил автора так: "Дилиман Абдулкадер является соучредителем и представителем американской организации "Друзья Курдистана", базирующейся в Вашингтоне и занимающейся пропагандой и образованием, направленными на укрепление американо-курдских отношений". Это для понимания.
Исходные положения:
Режим Асада привёл к хаосу в Сирии. Асад не только развязал гражданскую войну, но и позволил Ирану использовать сирийскую территорию для усиления своего влияния. И, словно этого было недостаточно, расширилось и вмешательство России и Турции.
Это так и бывает. Президент – а страна восточная, так что, откровенно говоря, владыка страны спит и видит, как бы ему гражданскую войну в собственных владениях развязать. Это он лично науськивал произраильскую агентуру в Дараа и той же Хасеке вывести погромные толпы на улицы в 2011 году, чтобы вылечить проблемы из-за засухи и неурожая отсечением головы.
Но это, в общем, мелочь. Кому сейчас интересны тогдашние нападения на полицию, разгоны администраций, вооружённые стычки с армией. Или интриги дяди Башара Асада Рифата, "мясника Хамы", осуждённого ныне во Франции после того как стало окончательно ясно, что былая ставка на него Запада провалена. Главное – и самое трогательное в статье – откровенно и с наглым апломбом высказанные рецепты того, как ИМ навести в Сирии стабильность.
Мир и стабильность на Ближнем Востоке приносят пользу Соединённым Штатам и нашим региональным союзникам, таким как Израиль,
– открытым текстом шпарит автор. Курд, судя по имени, отчего получается полное расчехление и курдской, и американской политики в Сирии. Арабы будут очень рады прочитать про то, что региональным союзником курдов является Израиль.
Впрочем, это и так все знают. Да и Царьград писал об этом.
На Западе считают, что Асад развязал гражданскую войну, а Россия, Турция и Иран помогли ему в этом. Фото: MOD Russia / Globallookpress
"Ключом к этому является возобновление дел (re-engagement ) с курдами в Сирии", – решает проблему Абдулкадер. И вспоминает:
До вывода американских войск в Сирии в октябре 2019 года рядом с Сирийскими демократическими силами курдского большинства (СДС) базировались 2000 американских военнослужащих. У американцев была чёткая миссия: обучать, вооружать и консультировать СДС. Дополнительная роль заключалась в патрулировании сирийско-турецкой границы. Эта стратегия оказалась успешной. ДАИШ (иногда именуемая ИГИЛ (орзанизация, запрещённая на территории Российской Федерации) терял свою силу. 30 процентов сирийской территории были изъяты у Асада, России и Ирана, 90 процентов сирийской нефти находилось под нашим контролем. И основные сельскохозяйственные поля и выход к реке Евфрат находились под нашим призором.
Похвалим автора за честность! Хорошо бы эти слова повторять в ООН и на прочих форумах, где представители США будут впредь раздуваться за демократию в Сирии и против "жестокого режима Асада". Ну, например, когда Западом усиленно одобряется вступление 17 июня в силу американского "Акта о защите гражданского населения Сирии", так называемого "Закона Цезаря". Заменяем в этом законе слова "защита гражданского населения Сирии" на "защита НАШЕГО контроля над сирийской нефтью" – вот это будет адекватно действительности.

Как плохо без американцев…

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"Хотя сегодня в Сирии находятся 600 американских военнослужащих, – пишет автор (слава Богу, что вспомнил, а то неясно получается, с кем это законные русские патрули на сирийских дорогах бодаются), – последствия вывода войск теперь очевидны. Базы, построенные американцами, теперь захвачены российскими наёмниками (!). Поддерживаемые Турцией филиалы "Аль-Каиды" (организации, запрещённой на территории Российской Федерации) угрожают водоснабжению мирных жителей. Российские и сирийские войска контролируют основные магистрали, которые находились под американским контролем. Сирийские курды ищут спасения от турецких атак".
Что же делать?
Для того, чтобы стабильность вернулась в Сирию, США должны как минимум обеспечить вывод Турцией своих войск, – диктует автор. – Разрешение Турции остаться означает лишь то, что такие режимы, как Иран, также имеют разрешение остаться.
Красиво завернул, не правда ли? Иран признан правительством Сирии в качестве официального союзника. Кто ещё должен или не должен давать ему разрешение остаться?
Но не это главное. Оно – здесь: "Курды защищают нефтяные месторождения в долине Евфрата вместе с американскими войсками. Это важные бои, и мы не можем отказаться от нашего союза с курдами. Для обеспечения нашей национальной безопасности и стабильности на Ближнем Востоке Соединённые Штаты должны в полной мере взаимодействовать с курдами в Сирии".
ИХ национальной безопасности!
Курды защищают нефтяные месторождения в долине Евфрата вместе с американскими войсками. Фото: SEBASTIAN BACKHAUS/ Globallookpress
Какой же можно сделать вывод из этих откровений? В общем, несложный. США, используя курдов и опираясь на прикормленную их верхушку, открыто берут курс на создание второй Сирии. На 70 процентах территории страны уже наличествуют мир и стабильность – пусть, повторюсь, и с поправками на послевоенное время.
Нестабильность и конфликты продолжаются на тех 30 процентах, что находятся под курдско-американским контролем. Следовательно, именно эту территорию американский автор и называет Сирией.

Курс на второе Косово

Игра словами? Не только. Вот ещё ключевой момент:
Посол Уильям Робак, главный американский дипломат в северной Сирии, выступает посредником в переговорах по объединению основных курдских группировок. Цель состоит в том, чтобы создать совместную гражданскую администрацию. Это позволило бы курдам участвовать в международных мирных переговорах по продолжающейся гражданской войне.
Понимать эти слова нужно явно так, что американцы ведут дело к созданию единой администрации на оккупированных курдами и американцами землях. Как только она будет создана, она получает международное признание от США и союзных им государств. После этого она становится участником переговоров по сирийскому урегулированию в качестве внешней стороны. Ни о чём не договаривается – что очевидно. И в результате…
В результате появляется второе Косово. Или тот самый чаемый штатовскими стратегами Курдистан, который становится занозой в теле сразу у всех реальных и потенциальных врагов Вашингтона на Ближнем Востоке – Сирии, Турции, Ирана, Ирака. Этакий троянский осёл США в регионе.
И с 90 процентами сирийской нефти под ИХ контролем.
А что - выгодно…

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