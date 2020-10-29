Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотит...
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Ти...
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - пол...
Главная / Политика

США захватили "политические психопаты"? Русские подлодки их вылечат

29 октября 2020, 00:30  •  155 • Политика
Военный эксперт рассказал, как Россия может отреагировать на размещение американских гиперзвуковых ракет в Европе. По его словам, власть в США захватили "политические психопаты", и лечить американский милитаризм могут только русские подлодки.
Такое мнение высказал в среду генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Так он прокомментировал сообщения о готовности США разместить в Европе гиперзвуковые ракеты и ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания России. Теперь, когда Соединённые Штаты вышли из ДРСМД, их ничего не сдерживает.
По словам Михайлова, сейчас, в преддверии выборов, вся политическая риторика США крутится вокруг России. Эксперт отметил, что отрицательные эмоции гораздо лучше и острее воспринимаются людьми, чем положительные, чем не гнушаются пользоваться американские политики. Они пытаются объединить народ перед лицом выдуманного внешнего врага, приписывая России всё новые "злодеяния". Любые проблемы - как внешние, так и внутренние - они объясняют просто: "Виноват Путин".
Мы прекрасно понимаем, что мы имеем дело с политическими психопатами, которые всё время пытаются запугать и себя, и народ, и весь мир. Причём, как правило, пугают нами, а они выступают такими миротворцами, - пояснил Михайлов Царьграду.
Что же касается американских ракет вдоль границ России, то ответ у Москвы должен быть один - зеркальный. Эксперт предлагает установить российские гиперзвуковые ракеты на подводные лодки, которые базируются в непосредственной близости от США, чтобы время подлёта было не больше пяти минут. Это послужит американцам хорошим холодным душем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



155
Источник
Похожие новости
28 октября 2020, 20:50
Тёплые встречи с Эрдоганом закончились пощёчиной Зеленскому: Крым не ваш
28 октября 2020, 22:40
"Победу под каким флагом одержали?!": В Киеве полицейские атаковали ветеранов
28 октября 2020, 22:40
"Это полный звиздец": Азербайджан разбомбил больницу с ранеными, Коц не сдержал эмоций
28 октября 2020, 22:40
Путин призвал Силуанова к ответу: "Когда, Антон, когда?"
28 октября 2020, 22:40
Что стоит на пути интеграции России и Белоруссии: ответ дал политолог
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разговоре с Навальным
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 октября 2020, 12:40
Неожиданный подарок армянам из Сирии? Отряд рекрутов разбили мощными ударами - СМИ
22 октября 2020, 20:00
Назревает скандал: Харьковские конструкторы попытались тайно уничтожить секретное оружие
25 октября 2020, 11:15
Несколько секунд он был в ступоре: Дёргания Зеленского засняли на видео
27 октября 2020, 04:30
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Тихановской
25 октября 2020, 04:50
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле сказал президент о Карабахе
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдумы
26 октября 2020, 07:25
Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обвинения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.