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США захватили "политические психопаты"? Русские подлодки их вылечат
29 октября 2020, 00:30 • 155 • Политика
Военный эксперт рассказал, как Россия может отреагировать на размещение американских гиперзвуковых ракет в Европе. По его словам, власть в США захватили "политические психопаты", и лечить американский милитаризм могут только русские подлодки.
Такое мнение высказал в среду генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Так он прокомментировал сообщения о готовности США разместить в Европе гиперзвуковые ракеты и ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания России. Теперь, когда Соединённые Штаты вышли из ДРСМД, их ничего не сдерживает.
По словам Михайлова, сейчас, в преддверии выборов, вся политическая риторика США крутится вокруг России. Эксперт отметил, что отрицательные эмоции гораздо лучше и острее воспринимаются людьми, чем положительные, чем не гнушаются пользоваться американские политики. Они пытаются объединить народ перед лицом выдуманного внешнего врага, приписывая России всё новые "злодеяния". Любые проблемы - как внешние, так и внутренние - они объясняют просто: "Виноват Путин".
Что же касается американских ракет вдоль границ России, то ответ у Москвы должен быть один - зеркальный. Эксперт предлагает установить российские гиперзвуковые ракеты на подводные лодки, которые базируются в непосредственной близости от США, чтобы время подлёта было не больше пяти минут. Это послужит американцам хорошим холодным душем.
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