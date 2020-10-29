США захватили "политические психопаты"? Русские подлодки их вылечат

Такое мнение высказал в среду генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Так он прокомментировал сообщения о готовности США разместить в Европе гиперзвуковые ракеты и ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания России. Теперь, когда Соединённые Штаты вышли из ДРСМД, их ничего не сдерживает.

По словам Михайлова, сейчас, в преддверии выборов, вся политическая риторика США крутится вокруг России. Эксперт отметил, что отрицательные эмоции гораздо лучше и острее воспринимаются людьми, чем положительные, чем не гнушаются пользоваться американские политики. Они пытаются объединить народ перед лицом выдуманного внешнего врага, приписывая России всё новые "злодеяния". Любые проблемы - как внешние, так и внутренние - они объясняют просто: "Виноват Путин".

Мы прекрасно понимаем, что мы имеем дело с политическими психопатами, которые всё время пытаются запугать и себя, и народ, и весь мир. Причём, как правило, пугают нами, а они выступают такими миротворцами, - пояснил Михайлов Царьграду.

Что же касается американских ракет вдоль границ России, то ответ у Москвы должен быть один - зеркальный. Эксперт предлагает установить российские гиперзвуковые ракеты на подводные лодки, которые базируются в непосредственной близости от США, чтобы время подлёта было не больше пяти минут. Это послужит американцам хорошим холодным душем.