США захотели приблизить Индию к технологиям истребителей пятого поколения. Но F-21 оказался "ненастоящим" - эксперт

Американская компания анонсировала, что приблизит Индию к технологиям истребителей пятого поколения. Но эксперт разоблачил ненастоящий F-21: "Просто провела ребрендинг F-16V Block 70".

Американская компания Lockheed Martin анонсировала новый истребитель F-21.

В пресс-релизе компании говорится, что истребитель будет производиться в Индии при участии компании Tata. Только некоторые детали буду производиться в США.



Представители Lockheed Martin заявляют, что F-21 станет для Индии большим шагом к истребителям пятого поколения по типу F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

В вот, например, редактор The Aviation Week Стив Тримбл уверен, что Lockheed Martin просто провела ребрендинг F-16V Block 70 для Индии в F-21, то есть истребитель ненастоящая новая модель.

Ранее, в феврале, Индия планировала покупку у России истребителей четвертого поколения МиГ-29, чтобы использовать его корпус для сборки более продвинутого многоцелевого самолета.