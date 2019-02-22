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США захотели приблизить Индию к технологиям истребителей пятого поколения. Но F-21 оказался "ненастоящим" - эксперт
22 февраля 2019, 04:54 • 79 • В мире
Американская компания анонсировала, что приблизит Индию к технологиям истребителей пятого поколения. Но эксперт разоблачил ненастоящий F-21: "Просто провела ребрендинг F-16V Block 70".
Американская компания Lockheed Martin анонсировала новый истребитель F-21.
В пресс-релизе компании говорится, что истребитель будет производиться в Индии при участии компании Tata. Только некоторые детали буду производиться в США.
Представители Lockheed Martin заявляют, что F-21 станет для Индии большим шагом к истребителям пятого поколения по типу F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
В вот, например, редактор The Aviation Week Стив Тримбл уверен, что Lockheed Martin просто провела ребрендинг F-16V Block 70 для Индии в F-21, то есть истребитель ненастоящая новая модель.
Ранее, в феврале, Индия планировала покупку у России истребителей четвертого поколения МиГ-29, чтобы использовать его корпус для сборки более продвинутого многоцелевого самолета.
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