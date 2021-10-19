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США захотели наказать "Газпром" за нарушение санкций Вашинтона

19 октября 2021, 20:30  •  250 • Политика
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
Американский Минфин пытается оправдаться перед сенаторами за решения Байдена
Вашингтонские деятели продолжают борьбу против российского газопровода "Северный поток-2" так же твердолобо, как когда-то воевали с советской магистралью "Уренгой-Помары-Ужгород", которую сейчас ради Незалежной пытаются спасти. На сей раз в США задумали наказать наш "Газпром" за нарушение монополистом американских санкций. Об этом сообщил первый замминистра финансов Уолли Адейемо.
Свое заявление чиновник сделал на фоне критики сенаторов за то, что власти страны отказались от дополнительных ограничительных мер в отношении балтийского проекта.
"Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции", – цитирует РИА "Новости" финансиста.
Других подробностей Адейемо не привел.
Напомним, президент США Джо Байден отказался вводить рестрикции против оператора "СП-2" после встречи нынешним летом с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и ряда переговоров руководителей профильных министерств Германии и Штатов, итогом чего стало оформление некой сделки между Вашингтоном и Берлином.
По мнению специалиста Лондонской школы экономики Вука Вукевича, данное соглашение стало "подарком" для лидера России Владимира Путина, что возмутило власти государств Восточной Европы.
Ранее сегодня стало известно, что свой голос против "Газпрома" раздался из Швеции. Там депутат риксдага Ханс Валльмарк призвал власти что-то предпринять чтобы российский концерн не мог влиять на рыночные цены на газ в Европе. Он считает, что коллективному Брюсселю следует разработать соответствующий пакет мер, дабы ограничить возможности "Газпрома".

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