США заигрались в многовекторность? Звонок Лукашенко от госсекретаря вывел на эмоции Соловьёва

БелТА сообщило о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и госсекретарь США Майк Помпео побеседовали по телефону. Причём инициатива диалога принадлежала стороне США.

У Владимира Соловьёва этот факт вызвал соответствующие эмоции. Журналист задался сразу тремя вопросами.

"О чём???? Опять игры в многовекторность?" - говорится в свежем посте Telegram-канала "Соловьёв" (пунктуация автора сохранена).

Телеведущий недоумевает: это был звонок Лукашенко как частному лицу или как президенту Белоруссии? Владимир Соловьёв напомнил, что США не признали результатов белорусских выборов и избрания Лукашенко лидером страны на новый срок.

Скриншот: Telegram/@SolovievLive

Ранее Майк Помпео сообщал, что США выдвинули требования к властям Белоруссии. Американские политики уверены: нужно привлечь к ответственности тех, кто виновен в "подрыве демократии" в этой республике.

Впоследствии стали известны некоторые подробности разговора. Лукашенко подчеркнул, что Россия для Белоруссии - главный союзник, который в настоящий период оказывает значительную поддержку и при этом не вмешивается во внутренние дела республики. Белорусский лидер отметил, что оба государства готовы к совместным действиям в случае возникновения внешних угроз.