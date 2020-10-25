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США заигрались в многовекторность? Звонок Лукашенко от госсекретаря вывел на эмоции Соловьёва
25 октября 2020, 18:35 • 302 • Политика
Госсекретарь Майк Помпео позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Этот факт очень удивил телеведущего Владимира Соловьёва. Тот недоумевает: быть может, США снова заигрались в многовекторность?
БелТА сообщило о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и госсекретарь США Майк Помпео побеседовали по телефону. Причём инициатива диалога принадлежала стороне США.
У Владимира Соловьёва этот факт вызвал соответствующие эмоции. Журналист задался сразу тремя вопросами.
"О чём???? Опять игры в многовекторность?" - говорится в свежем посте Telegram-канала "Соловьёв" (пунктуация автора сохранена).
Телеведущий недоумевает: это был звонок Лукашенко как частному лицу или как президенту Белоруссии? Владимир Соловьёв напомнил, что США не признали результатов белорусских выборов и избрания Лукашенко лидером страны на новый срок.
Скриншот: Telegram/@SolovievLive
Ранее Майк Помпео сообщал, что США выдвинули требования к властям Белоруссии. Американские политики уверены: нужно привлечь к ответственности тех, кто виновен в "подрыве демократии" в этой республике.
Впоследствии стали известны некоторые подробности разговора. Лукашенко подчеркнул, что Россия для Белоруссии - главный союзник, который в настоящий период оказывает значительную поддержку и при этом не вмешивается во внутренние дела республики. Белорусский лидер отметил, что оба государства готовы к совместным действиям в случае возникновения внешних угроз.
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