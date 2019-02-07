Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Учитель должен терпеть унижения?!
Путин держит под контролем ситуацию со "Свидетелями Иеговы" - Песков
Жена полковника Квачкова: Воинских званий и наград его суд не лишал
В Раде призвали оценивать ситуацию на Украине «по холодильнику»
Главная / В мире

США: Загоризонтная мечта вместо противоракетной обороны

07 февраля 2019, 17:09  •  83 • В мире
В своём выступлении перед нацией президент США Дональд Трамп провозгласил создание в Америке «новейшей системы ПРО». Что это означает на самом деле?
Автор:
Покровский Александр
В обращении к членам Конгресса «О положении страны» Дональд Трамп объявил, что для увеличения своей военной мощи Соединённые Штаты направили все усилия на разработку и ввод в действие новейшей системы противоракетной обороны.
В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США разрабатывают новейшую систему ПРО,
– буквально заявил американский президент.
При этом Трамп ожидаемо не раскрыл никаких подробностей этой разработки, сославшись лишь в крайне общем смысле на то, что за время его президентства в США идёт полномасштабное восстановление армии. Иллюстрировал он это положение, однако, предельно финансовой картинкой: мол, в 2018 году военные расходы Соединённых Штатов составили около 700 млрд долларов, а в этом году бюджет министерства обороны дорос до 716 миллиардов.
Фото: www.globallookpress.com
После чего не без кудрявости подчеркнул, что его администрация «никогда не будет извиняться за отстаивание американских интересов».​
Однако некоторое представление о планируемой в Штатах системе ПРО можно получить по косвенным данным. Ряд военных экспертов, не раз компетентно анализировавших оборонные и оружейные темы в материалах Царьграда, высказали и в этот раз своё мнение.
Консолидированное мнение
В консолидированном виде это мнение звучит некоторым образом скептично.
В общем и целом, никто не слышал про какие-либо сенсационно-прорывные разработки в области ПРО, которые бы велись в США. Судить об этом можно как по реальным работам Штатов в этой сфере, так и по открытым документам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


83
Источник
Похожие новости
06 февраля 2019, 21:39
"Министерство правды" Украины обвинило Россию в использовании инструментов YouTube "в своих политических целях"
07 февраля 2019, 07:24
Украина для Вашингтона – это площадка для конфронтации с Россией – Медведчук
07 февраля 2019, 13:54
Пуховик с носками и трусами: В Нью-Йорке показали коллекцию одежды "без пола"
Загрузка...
06 февраля 2019, 18:24
Конгресс «наказывает» Трампа за уход из Сирии
07 февраля 2019, 10:39
Freedom House бьёт тревогу: Глобалисты теряют контроль над миром
07 февраля 2019, 17:09
США: Загоризонтная мечта вместо противоракетной обороны
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 февраля 2019, 13:54
"Хрен вам в дышло": Путин "показал зубы" и "остановил вращен...
07 февраля 2019, 04:09
Веха истории: Эксперт рассказал, как чукотский "Пионер" усадил США за стол ...
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским &qu...
07 февраля 2019, 00:54
"На учениях мы все Арнольд Шварценеггер": Обнародовано видео с украинских м...
07 февраля 2019, 00:54
"Глобальная паранойя обиженок": Помпео высмеяли в Сети за объяснение господ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2019, 04:54
«Выживу в любых условиях»: Депортированная журналистка Елена Бойко дозвонилась «Комсомолке» из львовского СИЗО
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским "шестёркам"
03 февраля 2019, 02:39
Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Кубу
04 февраля 2019, 11:09
"Все болезни были разными": в соцсетях иронизируют после провала интронизации раскольника Епифания
01 февраля 2019, 05:09
"Паства в экстазе": Украинские СМИ за генсека ПАСЕ "лишили" Скабееву аккредитации
02 февраля 2019, 03:54
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
02 февраля 2019, 00:39
"Много чести этому молодчику": Валуев успокоил испугавшегося не на шутку Берёзу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.