США загоняют Турцию в войну

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Своей поддержкой курдов Вашингтон заставляет Турцию метаться

Турция осудила планы США по созданию "сил безопасности границы" в Сирии.

Это следует из официального релиза МИД страны, разосланного по средствам массовой информации.

Турция рассчитывает на поддержку США в операции против сил самообороны сирийских курдов (YPG) в кантоне Африн в Сирии.

Это следует из заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которое также разошлось по прессе.

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Такие взаимоисключающие заявления показывают не острую шизофрению, овладевшую высшими политическими силами в Турции, как сразу же хочется думать. Они иллюстрируют всю ту мучительную для Турции загнанность, с которой она мечется по всё более и более сужающемуся вольеру политической реальности в Сирии. И вольер этот шаг за шагом сжимают американцы, загоняя Анкару е единственному оставленному для неё выходу широкомасштабной военной операции. Против курдов, но на деле – против Сирии и России.

Вот о чём идёт речь в первом случае.

США в лице представителя пресс-службы так называемой антитеррористической коалиции Томаса Вила объявили о том, что это проамериканское образование создаёт некие "силы охраны границы" на той части территории Сирии, которая подконтрольна ныне "Сирийским демократическим силам" (СДС). Это тоже своего рода "коалиция" – сборная-солянка из самых разных сил, в том числе "перековавшихся" террористов из запрещённой в России группировки ИГ. Но основой и силовым костяком этого проамериканского политического винегрета являются курды и их боевое крыло в виде тех самых сил самообороны сирийских курдов (YPG).

Планов на эту группировку у американцев – громадьё: по словам Вила, их конечная цель – "создать численность сил примерно в тридцать тысяч человек". В условиях Сирии да при том, что за спиной этих "пограничников" будут стоять США, — сила более чем серьёзная. Хотя, конечно, способная вызвать оторопь и в более стойком мозгу, нежели у импульсивного Эрдогана: левые марксисты курды их которых олигархический "интернационал" создаёт армию против члена НАТО и союзника США – это, конечно, даже для тонкого Востока перебор.

Впрочем, Томас Вил великодушно даёт Тайипу Эрдогану понять: да посмотри ты, на кого мы на деле нацеливаем этих храбрых, но недалёких курдов! Американец с цинично откровенностью рассказал, что "силы охраны границы" будут развёрнуты прежде всего на восточном берегу Евфрата, чтобы решительно обозначить рубеж, который не дозволено будет пересекать в собственной стране сирийскому правительству. Да, вдоль иракской и турецкой границ они встанут тоже, но, братик, пойми, это же совсем другое дело! Здесь-то будут свои, если ты правильно поймёшь наши сигналы…

Фото: www.globallookpress.com

Из психологической агонии в физическую войну

Но Эрдоган – человек хоть и импульсивный, но не глупый. Его ставят в шизофренические условия его собственные союзники по НАТО, но сам он пытается вести с ними свою игру. Именно отсюда – его вышеупомянутое заявление по Африну.

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Пришло время поддержать Анкару и сделать шаги, основанные на стратегическом сотрудничестве с Турцией, предложил Эрдоган Америке. Мы ожидаем, что Вашингтон поддержит позицию Анкары в столь критическом вопросе, как операция в Африне. Выражаем надежду на то, что в ходе операции в Африне эти силы не совершат ошибку и не встанут на сторону террористов, сказал Эрдоган. Потому что попытка завуалировать действия террористов (YPG - прямо указал турецкий президент) не даст результатов: мол, от смены названия преступных группировок их суть не меняется. И намекнул прозрачно: Турция "не делает различий между террористическими организациями, а страны Запада, пытающиеся бороться с ними в Сирии, привлекая к этому другие преступные группировки, наносят ущерб связям с Анкарой".

В переводе с восточного на понятия западных варваров это означает: хорошо, мы пока не лезем в Манбидж и Рожаву, где сидите вы, американцы, и вылепливаете из наших врагов своих слуг. Но тогда помогите нам прижать и оккупировать Африн, что будет выгодно и вам: вас там нет, а русские есть. И даже поддерживают с афринскими курдами дружелюбный диалог. Давайте вместе зачистим Африн, и в наших отношениях вновь воцарятся времена "стратегического сотрудничества" …

По данным информированных наблюдателей, вероятность прямого военного вмешательства Турции в Африне ныне предельно высока. Во-первых, турки уже поставили этот кантон в стратегическое окружение, охватив его своими силами и силами своих союзников с трёх сторон. С четвёртой – территория, контролируемая правительством Дамаска, что, вообще-то, очень хорошо, ибо туда и побегут курды, сев дополнительной нагрузкой на и без того тонкую шейку сирийской экономики. Во-вторых, турки ещё с осени на подконтрольной им части провинции Идлиб смогли сосредоточить необходимые материальные и военные силы и средства, включая несколько десятков единиц тяжёлой боевой техники, отряды спецназа и военной полиции. В-третьих, протурецкие формирования терпят поражение в Идлибе, а попытки заставить русских остановить сирийскую армию закончились печально как для тех, кто обстреливал Хмеймим, так и для всех, кто попадётся под горячую руку, ибо русские остервенели. А потому Африн надо ликвидировать как можно скорее, пока в Идлибе хоть какая-то база остаётся.

Ситуация в Африне. Фото: www.globallookpress.com

Логика и ничего более

Да, позиция турок вполне логична и, в общем, для них самих безупречна и оправдана. Американцы помешаны на том, что "отбрасывать" русских? Давайте вместе на Африн, вместе и отбросим. А заодно – и от Идлиба. Потому что русские, между нами говоря, нам тоже тут не нужны. И то, что вы вместо этой обоюдно выгодной комбинации создаёте из отрядов YPG регулярную силу – идиотизм и не менее. Ваши интересы здесь надёжно представим мы, Турция, как только восстановим стратегическое сотрудничество.

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Но не менее логичная логика присутствует и в действиях американцев. Тебя, Эрдоган, мы не любим. Потому, что бы ты нам не сулил за нашу поддержку курдов, мы предпочтём их. Потому что ты хочешь сохранить территориальную целостность Турции, а мы – нет. Мы хотим вообще переформатировать Ближний Восток. Потому мы намерены отрезать кусок Сирии, а потому будем вырывать из её состава Рожаву, создавать для неё регулярную армию, и сами останемся в ней в качестве хозяев. А ты, господин турецкий президент, волен отхватывать себе такой же подчинённый тебе анклав в Африне. Мы против не будем, а если русские будут выражать тебе своё недовольство, - ну так ты сам и виноват, раз стал играть с ними на одном поле. Возвращайся сам к стратегическому сотрудничеству с США – а тогда мы, быть может, и с русскими тебе поможем…

Собственно, вот и вся истинная природа "шизофрении", в которой терзается турецкая политическая верхушка во главе с Эрдоганом. На самом деле турецкой политическое сознание разрывают два мощных геополитических магнита, между которыми угодила Анкара. И необходимость лавировать между США и Россией, что и представляется внешнему наблюдателю как метание во всё более сужающемся загоне.

Вот только силки там расставляет для турок Америка. Включая основной – войну с Сирией. А значит, разрыв с Россией.

Покровский Александр