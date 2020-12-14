США задвинули на вторые роли партнеров лунной программы "Артемида"

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В Москве опасаются, что американцы на спутнике Земли хотят выполнить военную миссию

В исследованиях космоса американцы отходят от принципа равноправного партнерства, о чем говорит и новая лунная программа США "Артемида". Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его мнению, Вашингтон пытается навязать иностранным партнерам по программе "второстепенные роли" и функционал "подрядчиков", причем "на своих условиях".

"Равноправное сотрудничество исключается", – цитирует нашего дипломата РИА "Новости".

Рябков отметил, что не вошедшие в американскую программу другие страны будут кооперироваться для создания альтернативных проектов. Таким образом, "США создают потенциал для будущих разногласий", а, соответственно, ситуации, когда у третьих сторон остается право не соблюдать зоны безопасности в космосе, констатировал замминистра МИД РФ.

Раскритиковали американцев и в "Роскосмосе". По словамзаместителя гендиректора корпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева, продвигаемая Штатами программа "Артемиды", позволят Вашингтону осуществлять военную деятельность на Луне, передает "Интерфакс".

На прошлой неделе NASA обнародовало 188-страничный отчет о научных целях астронавтов корабля "Орион" на ракете-носителе Space Launch System, который Штаты планируют запустить к Луне в 2024 году. Это будет первая высадка людей на спутник Земли с 1972-го. Предполагается, что на лунную поверхность должна также впервые высадиться женщина-астронавт.

Представители США, прежде всего, хотят доставить на Землю лунный грунт в общей сложности весом 85 кг.



Основная цель NASA – создание базового лагеря на Луне до 2030 года. Сейчас американцы работают совместно над программой с Европейским и Японским космическими агентствами.

