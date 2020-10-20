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США задумали революцию в Молдавии - СВР
20 октября 2020, 17:35 • 71 • Политика
Американским дипломатам уже дано задание «поработать» с местной оппозицией
Вашингтон решил устроить переворот еще в одной дружественной Москве стране. Речь о Молдавии, где скоро должны состояться выборы президента. По данным Службы внешней разведки (СВР) РФ, США уже дали своим дипломатам в Кишиневе задания помешать переизбранию Игоря Додона.
По словам главы СВР Сергея Нарышкина, молдавских оппозиционеров уже настраивают на организацию массовых протестов и непризнание итогов голосования в случае победы Додона. При этом местных силовиков уговаривают не вмешиваться и сразу переходить "на сторону народа".
"Аффилированные с американцами НПО и СМИ уже вбрасывают в информпространство фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям",
– сообщили в СВР. По данным российской разведки, в США подготовлены группы политтехнологов для организации в Молдавии "цветной революции" по отработанным в других приграничных с Россией государствах схемам. В ведомстве отметили, что Вашингтон пытался также "грубо повлиять" на ситуацию в Белоруссии и Киргизии после состоявшихся там выборов.
Очередные выборы президента Молдавии назначены на 1 ноября 2020 года.
Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о новой тактике организаторов цветных революций.
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