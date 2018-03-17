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США забыли спросить: Эксперт объяснил, зачем Сенату нужна блокировка "Северного потока - 2"
17 марта 2018, 14:39 • 182 • Политика
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что, добиваясь блокировки "Северного потока - 2", американские сенаторы намерено пытаются сорвать выгодное для ЕС партнерство.
Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал требование республиканских и демократических сенаторов из США заблокировать строительство газопровода "Северный поток - 2". По мнению эксперта, главной целью американских законодателей во всей этой истории является попытка сорвать выгодное для европейцев экономическое сотрудничество с Россией.
Сам факт обращения сенаторов к администрации Трампа, подчеркивает Гривач, показывает, что в США есть силы, настроенные на политический саботаж одновременно привлекательного и необходимого для энергетической безопасности Европы проекта. Что там по этому вопросу думают сами европейцы, продолжает Гривач, волнует американцев в наименьшей степени.
Сейчас для законодателей из США важно напомнить Европе, что их позиция в вопросе строительства "Северного потока - 2" также имеет принципиальное значение.
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