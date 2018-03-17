США забыли спросить: Эксперт объяснил, зачем Сенату нужна блокировка "Северного потока - 2"

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Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что, добиваясь блокировки "Северного потока - 2", американские сенаторы намерено пытаются сорвать выгодное для ЕС партнерство.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал требование республиканских и демократических сенаторов из США заблокировать строительство газопровода "Северный поток - 2". По мнению эксперта, главной целью американских законодателей во всей этой истории является попытка сорвать выгодное для европейцев экономическое сотрудничество с Россией.

Сам факт обращения сенаторов к администрации Трампа, подчеркивает Гривач, показывает, что в США есть силы, настроенные на политический саботаж одновременно привлекательного и необходимого для энергетической безопасности Европы проекта. Что там по этому вопросу думают сами европейцы, продолжает Гривач, волнует американцев в наименьшей степени.

Сейчас для законодателей из США важно напомнить Европе, что их позиция в вопросе строительства "Северного потока - 2" также имеет принципиальное значение.

"Крупнейшие компании Европы забыли спросить сенаторов США, какой проект является коммерчески привлекательным. А европейские политики забыли спросить, что соответствует европейской энергетической безопасности. Это явное вмешательство, давление и попытки использовать неправовые методы в конкурентной борьбе", - пояснил Алексей Гривач в беседе с корреспондентом RT.