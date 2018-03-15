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США заблокировали российско-китайский проект заявления СБ ООН по КНДР

15 марта 2018, 08:39  •  129 • Политика

ООН, 15 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты в среду заблокировали предложенный Россией и Китаем проект заявления Совета Безопасности ООН в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявили в постоянном представительстве РФ при всемирной организации.

"Решение США прекратить работу над российско-китайской инициативой без всякого обсуждения среди членов СБ ООН вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в межкорейских отношениях", - сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ Федор Стржижовский.

По его словам, инициатива РФ и КНДР была нацелена на поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, "вызванного недавними прорывными договоренностями о проведении встреч руководства КНДР, США и РК на высшем уровне".

В одностраничном проекте заявления, с которым ознакомился ТАСС, отмечалась "важная позитивная динамика" развития ситуации на Корейском полуострове, приветствовалось возобновление диалога между Пхеньяном и Сеулом и выражалась поддержка проведению до конца мая встречи с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. В тексте также подчеркивалась "важность принятия конкретных шагов по снижению напряженности на Корейском полуострове и за его пределами".

8 марта начальник Управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США Дональд Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая 2018 года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако 9 марта она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

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