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США заблокировали крупную сделку по F-16 между Израилем и Хорватией

11 января 2019, 11:24  •  15 • В мире
Израиль официально сообщил Хорватии о невозможности продать ей истребители F-16 из-за позиции Белого дома.
К сожалению, не получено соответствующего разрешения США на поставку израильских самолетов F-16 "Барак" Республике Хорватия", - подтвердил информацию министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич.
Договор должен был быть подписан после того, как Израиль стал победителем конкурса по истребителям, который объявило хорватское правительство в 2017 году. Помимо Тель-Авива участвовали Греция, Швеция и сами Соединенные Штаты.
Стоимость сделки была $500 млн. Загреб должен был получить в свой военный авиапарк 12 ранее используемых, но модернизированных Израилем F-16 с вооружением, два авиасимулятора и обучение своих пилотов в Израиле.
Но по закону Израиль не смог продать американские истребители третьей стороне без согласия производителя - то есть США, которые заблокировали сделку. Стоит отметить, что F-16 должны были заменить МиГ-21 еще советского производства.

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