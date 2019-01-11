США заблокировали крупную сделку по F-16 между Израилем и Хорватией

К сожалению, не получено соответствующего разрешения США на поставку израильских самолетов F-16 "Барак" Республике Хорватия", - подтвердил информацию министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич.

Договор должен был быть подписан после того, как Израиль стал победителем конкурса по истребителям, который объявило хорватское правительство в 2017 году. Помимо Тель-Авива участвовали Греция, Швеция и сами Соединенные Штаты.

Стоимость сделки была $500 млн. Загреб должен был получить в свой военный авиапарк 12 ранее используемых, но модернизированных Израилем F-16 с вооружением, два авиасимулятора и обучение своих пилотов в Израиле.

Но по закону Израиль не смог продать американские истребители третьей стороне без согласия производителя - то есть США, которые заблокировали сделку. Стоит отметить, что F-16 должны были заменить МиГ-21 еще советского производства.