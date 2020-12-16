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США взволновали новые испытания "космического" оружия России: "Если ракета будет использована..."

16 декабря 2020, 22:55  •  163 • Политика
Космическое командование США взволновано из-за новых испытаний "космического" оружия России. В Вашингтоне считают, что если новая ракета будет использована, то это нанесёт удар по спутникам, находящимся сейчас в открытом космосе.
США озабочены разработкой и размещением Россией по меньшей мере двух альтернативных видов противоспутникового оружия, заявили в Космическом командовании США. Ранее в ведомстве утверждали, что Москва провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников.
"Соединённые Штаты озабочены продолжающейся разработкой и размещением Россией нескольких видов наземных и космических систем противоспутникового оружия", - отметил глава Космического командования Джеймс Дикинсон.
По его словам, к первому типу относится противоспутниковая система прямого перехвата (DA-ASAT), которая способна разрушать спутники на низкой околоземной орбите. Как утверждают американцы, русские уже несколько раз испытывали такую систему.
"Если ракета будет использована, образовавшиеся обломки могут создать угрозу коммерческим спутникам и необратимо загрязнить космическое пространство", - отметил глава командования.
Вторым типом российского "космического" оружия, как утверждают США, являются противоспутниковые системы (ASAT), которые размещаются в космосе. Вашингтон считает, что это создаёт потенциальную угрозу.
О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты прямого перехвата Космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
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