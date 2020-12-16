|
США взволновали новые испытания "космического" оружия России: "Если ракета будет использована..."
16 декабря 2020, 22:55 • 163 • Политика
Космическое командование США взволновано из-за новых испытаний "космического" оружия России. В Вашингтоне считают, что если новая ракета будет использована, то это нанесёт удар по спутникам, находящимся сейчас в открытом космосе.
США озабочены разработкой и размещением Россией по меньшей мере двух альтернативных видов противоспутникового оружия, заявили в Космическом командовании США. Ранее в ведомстве утверждали, что Москва провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников.
"Соединённые Штаты озабочены продолжающейся разработкой и размещением Россией нескольких видов наземных и космических систем противоспутникового оружия", - отметил глава Космического командования Джеймс Дикинсон.
По его словам, к первому типу относится противоспутниковая система прямого перехвата (DA-ASAT), которая способна разрушать спутники на низкой околоземной орбите. Как утверждают американцы, русские уже несколько раз испытывали такую систему.
"Если ракета будет использована, образовавшиеся обломки могут создать угрозу коммерческим спутникам и необратимо загрязнить космическое пространство", - отметил глава командования.
Вторым типом российского "космического" оружия, как утверждают США, являются противоспутниковые системы (ASAT), которые размещаются в космосе. Вашингтон считает, что это создаёт потенциальную угрозу.
О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты прямого перехвата Космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
163
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 декабря 2020, 12:15
|
14 декабря 2020, 00:20
|
16 декабря 2020, 05:30
|
14 декабря 2020, 00:20
|
13 декабря 2020, 03:15
|
11 декабря 2020, 04:30
|
16 декабря 2020, 00:00