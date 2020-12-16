США взволновали новые испытания "космического" оружия России: "Если ракета будет использована..."

США озабочены разработкой и размещением Россией по меньшей мере двух альтернативных видов противоспутникового оружия, заявили в Космическом командовании США. Ранее в ведомстве утверждали, что Москва провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников.

"Соединённые Штаты озабочены продолжающейся разработкой и размещением Россией нескольких видов наземных и космических систем противоспутникового оружия", - отметил глава Космического командования Джеймс Дикинсон.

По его словам, к первому типу относится противоспутниковая система прямого перехвата (DA-ASAT), которая способна разрушать спутники на низкой околоземной орбите. Как утверждают американцы, русские уже несколько раз испытывали такую систему.

"Если ракета будет использована, образовавшиеся обломки могут создать угрозу коммерческим спутникам и необратимо загрязнить космическое пространство", - отметил глава командования.

Вторым типом российского "космического" оружия, как утверждают США, являются противоспутниковые системы (ASAT), которые размещаются в космосе. Вашингтон считает, что это создаёт потенциальную угрозу.

О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты прямого перехвата Космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.