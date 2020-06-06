США выводят войска из Европы? Пентагон отзывает из Германии почти 10 тыс. военнослужащих - источник

Президент США Дональд Трамп дал поручение Пентагону организовать вывод американских войск из Германии. Речь идёт о тысячах военнослужащих, утверждает источник среди высокопоставленных чиновников США.

Сейчас в Германии находятся 34,5 тысячи американских военнослужащих. Предполагается, что к сентябрю этого года их количество сократится на 9,5 тысячи человек. Информации насчёт вывода американской военной техники ядерного оружия США с территории ФРГ нет.

"Присутствие войск США в Германии будет сокращено на 9,5 тысячи военнослужащих с нынешних 34,5 тысячи", - сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Напомним, что ряд политиков от Социально-демократической партии Германии (СДПГ) настойчиво требуют вывести ядерное оружие США с территории Германии. Американская сторона в ответ обвинила представителей СДПГ в подрыве безопасности НАТО.