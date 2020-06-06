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США выводят войска из Европы? Пентагон отзывает из Германии почти 10 тыс. военнослужащих - источник
06 июня 2020, 09:55 • 123 • Политика
Трамп поручил Пентагону вывести тысячи американских военнослужащих из Германии к сентябрю, сообщил высокопоставленный чиновник США. Речь идёт о 9,5 тысячи военных.
Президент США Дональд Трамп дал поручение Пентагону организовать вывод американских войск из Германии. Речь идёт о тысячах военнослужащих, утверждает источник среди высокопоставленных чиновников США.
Сейчас в Германии находятся 34,5 тысячи американских военнослужащих. Предполагается, что к сентябрю этого года их количество сократится на 9,5 тысячи человек. Информации насчёт вывода американской военной техники ядерного оружия США с территории ФРГ нет.
Напомним, что ряд политиков от Социально-демократической партии Германии (СДПГ) настойчиво требуют вывести ядерное оружие США с территории Германии. Американская сторона в ответ обвинила представителей СДПГ в подрыве безопасности НАТО.
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