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США выводят войска из Европы? Пентагон отзывает из Германии почти 10 тыс. военнослужащих - источник

06 июня 2020, 09:55  •  123 • Политика
Трамп поручил Пентагону вывести тысячи американских военнослужащих из Германии к сентябрю, сообщил высокопоставленный чиновник США. Речь идёт о 9,5 тысячи военных.
Президент США Дональд Трамп дал поручение Пентагону организовать вывод американских войск из Германии. Речь идёт о тысячах военнослужащих, утверждает источник среди высокопоставленных чиновников США.
Сейчас в Германии находятся 34,5 тысячи американских военнослужащих. Предполагается, что к сентябрю этого года их количество сократится на 9,5 тысячи человек. Информации насчёт вывода американской военной техники ядерного оружия США с территории ФРГ нет.
"Присутствие войск США в Германии будет сокращено на 9,5 тысячи военнослужащих с нынешних 34,5 тысячи", - сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Напомним, что ряд политиков от Социально-демократической партии Германии (СДПГ) настойчиво требуют вывести ядерное оружие США с территории Германии. Американская сторона в ответ обвинила представителей СДПГ в подрыве безопасности НАТО.

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