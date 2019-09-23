США вывезли террористов ИГИЛ на север Афганистана - ФСБ

ФСБ России получила сведения о причастности США к вывозу террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) на территорию северных районов Афганистана. С заявлением, как пишет "Интерфакс", выступил глава 5-й Службы ФСБ России Сергей Беседа в ходе совещания в Казани.

По словам Беседы, США таким образом пытались дестабилизировать ситуацию в регионе, полагая, что вывоз сместит равновесие на южных границах СНГ. А в перспективе спокойствие должно было прекратиться и в странах Центральной Азии.