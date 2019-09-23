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США вывезли террористов ИГИЛ на север Афганистана - ФСБ

23 сентября 2019, 12:39  •  128 • Политика
Спецслужбы США причастны к переброске боевиков ИГИЛ на север Афганистана, заявили в ФСБ.
ФСБ России получила сведения о причастности США к вывозу террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) на территорию северных районов Афганистана. С заявлением, как пишет "Интерфакс", выступил глава 5-й Службы ФСБ России Сергей Беседа в ходе совещания в Казани.
По словам Беседы, США таким образом пытались дестабилизировать ситуацию в регионе, полагая, что вывоз сместит равновесие на южных границах СНГ. А в перспективе спокойствие должно было прекратиться и в странах Центральной Азии.

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