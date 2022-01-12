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США выступили с открытой угрозой России: Будет тяжелее, чем в 2014

12 января 2022, 18:55  •  121 • Политика
Власти США выступили с открытой угрозой в адрес России в ходе переговоров по безопасности. Заместитель госсекретаря Уэнди Шерман обещает небывалые санкции, если Россия вторгнется на Украину. Она утверждает, что Москве придётся тяжелее, чем в 2014 году.
Об этом Шерман рассказала журналистам после заседания Совета Россия-НАТО, который состоялся в Брюсселе. Представительница США в очередной раз заговорила о "высокой цене" и недопустимости русского вторжения на Украину, хотя буквально позавчера замглавы МИД России Сергей Рябков прямо заявил, что никто никуда вторгаться не собирается. Заместитель госсекретаря отметила, что новые санкции будут более серьёзными по сравнению с теми, что США и Европа ввели после воссоединения Крыма с Россией.
Мы снова прямо сказали об этом русским сегодня, что если Россия дальше будет вторгаться в Украину, за это будет существенная цена, и последствия будут гораздо значительнее, чем те, что были в 2014 году,
- отметила Шерман.
Напомним, что санкции, которые США и ЕС ввели против Москвы в 2014 и в последующих годах, вынудили Россию принять ответные меры. В результате странам Евросоюза был нанесён экономический урон на десятки миллиардов евро, а некоторые европейские компании навсегда потеряли выход на рынок России. Кроме того, санкции ускорили импортозамещение и сделали русскую экономику более независимой от Запада. Многие эксперты сходятся во мнении, что "небывалые" санкции, которыми грозится Вашингтон, будут иметь схожий эффект.

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