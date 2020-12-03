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США выступили с новым заявлением по статусу Крыма

03 декабря 2020, 21:25  •  117 • Политика
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Представители Вашингтона продолжают фиксировать "агрессию" Москвы в отношении Киева
Соединенные Штаты обещали на веки вечные не признавать российский статус Крыма. К бесконечной американской мантре присоединился заместитель главы Госдепа Стивен Биган. Свою речь он толкнул во время министерской онлайн-встречи ОБСЕ.
"Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма", – заявил Биган.
По его словам, Россия на Украине нарушила международное право, а также Москва продолжает проявлять "агрессию" в отношении соборной.
Пользователи в своих комментариях под этой "неожиданной" новостью предложили представителю Госдепа попробовать в самолете войти в воздушное пространство над Крымом, который американская дипломатия не признает российским. В реакциях орфография и пунктуация сохранена оригиналов:
"Мы все прямо опПсакались с перепугу и нервного потрясения!!!", "А нам знаете ли пофиг! Нам ваш госдеп до лампочки", "А у нас в бойлерной постановили никогда не признавать высадку американцев на Луне!", "Кстати, а что насчет аннексии Калифорнии? Мексиканцы-то небось до сих пор горюют?", "Не признаете, тогда велком в территориальные воды и воздушное пространство Крыма".
В прошлого года госсекретарь США Майк Помпео, по крайней мере, дважды коряво попытался объяснить, почему Вашингтон признал "аннексию" Израилем Голанских высот, но осуждает "аннексию" Россией Крыма. Оказывается, все дело в " реальном положении и истории", которые имеют место быть в первом случае и совершенно, с его точки зрения, отсутствуют в другом.

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