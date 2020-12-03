США выступили с новым заявлением по статусу Крыма

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com

Представители Вашингтона продолжают фиксировать "агрессию" Москвы в отношении Киева

Соединенные Штаты обещали на веки вечные не признавать российский статус Крыма. К бесконечной американской мантре присоединился заместитель главы Госдепа Стивен Биган. Свою речь он толкнул во время министерской онлайн-встречи ОБСЕ.

"Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма", – заявил Биган.

По его словам, Россия на Украине нарушила международное право, а также Москва продолжает проявлять "агрессию" в отношении соборной.

Пользователи в своих комментариях под этой "неожиданной" новостью предложили представителю Госдепа попробовать в самолете войти в воздушное пространство над Крымом, который американская дипломатия не признает российским. В реакциях орфография и пунктуация сохранена оригиналов:

"Мы все прямо опПсакались с перепугу и нервного потрясения!!!", "А нам знаете ли пофиг! Нам ваш госдеп до лампочки", "А у нас в бойлерной постановили никогда не признавать высадку американцев на Луне!", "Кстати, а что насчет аннексии Калифорнии? Мексиканцы-то небось до сих пор горюют?", "Не признаете, тогда велком в территориальные воды и воздушное пространство Крыма".

В прошлого года госсекретарь США Майк Помпео, по крайней мере, дважды коряво попытался объяснить, почему Вашингтон признал "аннексию" Израилем Голанских высот, но осуждает "аннексию" Россией Крыма. Оказывается, все дело в " реальном положении и истории", которые имеют место быть в первом случае и совершенно, с его точки зрения, отсутствуют в другом.

