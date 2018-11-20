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США выступили против избрания на пост главы Интерпола кандидата от России

20 ноября 2018, 23:54  •  67 • Политика
США не будут поддерживать выдвижение генерал-майора МВД России Александра Прокопчука, который является одним из кандидатов на пост главы Интерпола. В Вашингтоне считают, что РФ и без того использует организацию для преследования политических оппонентов, заявили в Белом доме.
По словам руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) США Гарретта Марки, американская сторона хотела бы видеть возглавляющим Интерпол представителя Южной Кореи Ким Чен Янга, передает ТАСС. В настоящий момент он является временно исполняющим обязанности президента организации.
В настоящее время вопрос о том, кто займет пост главы Интерпола, решается на Генассамблее организации, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.
Несколько американских сенаторов попросили президента США Дональда Трампа сделать все, чтобы не допустить избрания на эту должность кандидата от России. Они также обратились к членам Генассамблеи с призывом голосовать против Прокопчука, сообщает «РИА Новости».

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