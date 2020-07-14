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США выстраивают НАТО в космосе, России это не интересно - Рогозин
14 июля 2020, 08:00 • 109 • В мире
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил, на каких принципах американская сторона сейчас выстраивает лунную программу. По его словам, США намерены создать аналог НАТО в космосе. России в подобном проекте участвовать не интересно.
Лунная программа, которую хотят реализовать США, планируется своеобразным подобием НАТО. Как заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, Вашингтон хочет выстроить систему, где Штаты будут иметь лидирующие позиции.
Россия не видит интереса в подобном проекте. К тому же, указал он, с реализацией лунного проекта наблюдается "отход наших американских партнёров от тех принципов сотрудничества и взаимоподдержки, которые сложились при сотрудничестве на МКС".
Реализация лунной программы всё же скорее политический проект для США, указал он.
"Есть Америка, все остальные должны помогать и платить. Честно говоря, нам участвовать в таком проекте не интересно", - пояснил он.
При этом Рогозин подчеркнул, что движение человечества в дальний космос необратимо и именно на Луне должны быть отработаны все технологии, передаёт радио "Комсомольская правда".
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