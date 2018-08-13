США выставили России ультиматум из-за Договора по открытому небу

В оборонном бюджете США говорится, что американская сторона замораживает выполнение Договора по открытому небу с Россией.

США замораживают выполнение Договора по отрытому небу с Россией. Об этом говорится в тексте оборонного бюджета, утвержденного американским президентом Дональдом Трампом. В документе сказано, что соглашение не будет действовать до тех пор, пока Россия не вернется к соблюдению условий договора.

В частности, в тексте бюджета сказано, что в рамках Договора по открытому небу в будущем году не могут быть использованы средства ни одного из фондов, пока « президент не представит соответствующим комитетам Конгресса соответствующий сертификат». Под этим подразумевается снятие ограничений с Россией после оценки выполнения ею Договора по открытому небу, новорится в документе.

Кроме того, согласно новому оборонному бюджету США, продляется срок действия запрета на сотрудничество Пентагона с российским Минобороны, введенный несколько лет тому назад.

Помимо этого, профильным комитетам обеих палат Конгресса США будет представлен список лиц, против которых потенциально могут быть введены санкции за деятельность в пользу или от лица российского оборонного сектора и разведки.

В целом, оборонный бюджет США на 2019 год составляет $716 млрд. Церемония подписания документа объемом 1,2 тысячи страниц прошла на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк.