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США выставили России ультиматум из-за Договора по открытому небу

13 августа 2018, 23:54  •  87 • Политика
В оборонном бюджете США говорится, что американская сторона замораживает выполнение Договора по открытому небу с Россией.
США замораживают выполнение Договора по отрытому небу с Россией. Об этом говорится в тексте оборонного бюджета, утвержденного американским президентом Дональдом Трампом. В документе сказано, что соглашение не будет действовать до тех пор, пока Россия не вернется к соблюдению условий договора.
В частности, в тексте бюджета сказано, что в рамках Договора по открытому небу в будущем году не могут быть использованы средства ни одного из фондов, пока «президент не представит соответствующим комитетам Конгресса соответствующий сертификат». Под этим подразумевается снятие ограничений с Россией после оценки выполнения ею Договора по открытому небу, новорится в документе.
Кроме того, согласно новому оборонному бюджету США, продляется срок действия запрета на сотрудничество Пентагона с российским Минобороны, введенный несколько лет тому назад.
Помимо этого, профильным комитетам обеих палат Конгресса США будет представлен список лиц, против которых потенциально могут быть введены санкции за деятельность в пользу или от лица российского оборонного сектора и разведки.
В целом, оборонный бюджет США на 2019 год составляет $716 млрд. Церемония подписания документа объемом 1,2 тысячи страниц прошла на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк.

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