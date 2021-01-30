США высказались об ослаблении антироссийских санкций из-за Крыма

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Американцы сочли эти меры справедливыми

Речи о каком-либо ослаблении антироссийских санкций, введенных после присоединения Крыма к России, ни у США, ни у их европейских союзников не идет. Об этом сообщил посол страны в Москве Джон Салливан.

Правительство США не намерено менять свою позицию в отношении Украины, которой они придерживаются последние семь лет, заявил он в эфире "Дождя". По его словам, Штаты все эти годы предпринимают усилия, чтобы разрешить возникший с Крымом и Донбассом вопрос.

"Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий", – сообщил Салливан.

Он указал, что Вашингтон будет продолжать вести разговор на эту тему, и от санкций "никуда не деться".

Посол заявил, что аналогичной позиции придерживаются власти Франции и Германии. По его словам, Меркель и Макрон "глубочайшим образом привержены такому решению проблемы, которое было бы справедливым для Украины и для народа Украины на всей территории страны".

Однако, отметил Салливан, к успеху такие методы пока не привели. За последние шесть лет переговоров сторонам так и не удалось придти к соглашению по вопросам "спорных" территорий.

"Но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению", – заключил он.

В связи с ситуацией на Украине отношения западных стран с Россией ухудшились. Особую роль в этом сыграло возвращение Крыма в состав страны в 2014 году. Запад обвинил РФ в незаконном присвоении территорий. В Москве в свою очередь многократно подчеркивали: полуостров присоединился после законного референдума.