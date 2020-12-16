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США выпустили, Россия уничтожает: В Сирии нашли новые ячейки ИГИЛ*
16 декабря 2020, 00:00 • 71 • Политика
Российские ВКС в Сирии начали уничтожать новые ячейки "Исламского государства"*. По данным разведки, террористы выпущены из американо-курдского лагеря Эль-Холь и вооружены оружием производства США.
Российские военные совместно с сирийской армией уничтожают объекты вновь сформированной армии террористов в пустыне Бадия, пресекая начавшуюся активность ИГИЛ*.
По данным Telegram-канала "Военкоры Русской Весны", за три дня российские ВКС нанесли 27 ударов по секретным базам террористов. На земле сирийские войска успешно ликвидируют ячейки врагов, чьи объекты и укрытия находятся в Белой пустыне.
Разведка тем временем сообщает, что большинство из новых террористов - это боевики, недавно выпущенные из американо-курдского лагеря Эль-Холь. Таким образом, Штаты способствовали созданию новой армии "Исламского государства"*, её оперативно обнаружили и уничтожают ВС РФ и САР.
В ходе военных действий изъято оружие и боеприпасы американского производства, которых хватило бы на отряд боевиков численностью более 150 человек. С 1 декабря уничтожено более 120 боевиков, отмечается в сообщении.
* ИГИЛ, "Исламское государство" - террористическая организация, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена.
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