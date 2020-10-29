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США вынесли очередное предупреждение Турции из-за связи с Россией
29 октября 2020, 10:35 • 130 • Политика
Белый дом намекнул Эрдогану на реальный риск введения санкций
Турция увеличивает риск попасть под удар американских санкций из-за покупки российских ЗРК С-400. Соответствующее заявление сделал в среду, 28 октября, помощник госсекретаря Соединенных Штатов Кларк Купер.
По словам госслужащего, Белый дом постоянно вел с Анкарой диалог о несовместимости российских комплексов с американскими системами вооружения.
"Использование таких средств увеличивает риск введения ограничений", – заявил Купер.
Также помощник госсекретаря США добавил, что Вашингтон дал Анкаре прозрачный намек на "абсолютную неприемлемость" испытаний приобретенных комплексов, так как риск экономических ограничений против Турции в таком случае возрастает, отмечает "Общественная служба новостей".
Американский госслужащий отметил, что Турция все еще имеет шанс на "примирение и возвращение в хорошее пространство с США и НАТО".
"Это ущерб для альянса – не иметь Турцию в союзниках. Есть важные роли, которую она все еще сохраняет для безопасности Европы. Санкции – это очень многое из того, что находится на столе переговоров. Единственным выгодоприобретателем от ухода Турции с Запада или ее отделения от Европы будет Москва", – приводит "Голос Америки" заявление Купера.
Ранее в Госдепе назвали действия Турции "не соответствующими обязательствам" как союзника Штатов по НАТО.
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