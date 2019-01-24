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США вымрут, останется Россия: Панические прогнозы американских СМИ повергли страну в ужас

24 января 2019, 14:24  •  271 • Политика
Американское издание New American Journal выпустило футуристическую статью под названием "Россия одолела Америку без единого выстрела". В материале журналисты описали незавидное будущее для Соединенных Штатов. По версии журналистов, США вымрут, а останется только Россия. Сейчас статья наделала много шума, так как панические прогнозы американских СМИ повергли страну в ужас.
Затянувшийся шатдаун будет провоцировать забастовки по всей стране, у людей не будет денег, начнётся полный коллапс: дороги будут обездвижены и парализованы. Не будут ходить автобусы, не будут летать самолёты. Тем временем и кибербезопасность покачнётся. Все серверы США будут атакованы хакерами. Как отмечают журналисты, хакерами из Китая, России и КНДР.
Митинги будут происходить каждый день, мародёры будут грабить магазины и дома. Полиция будет тоже бастовать, поэтому за порядком никто не будет следить.
И вот в этот сложный для Штатов период Дональд Трамп превращается в тирана, вводит военное положение и становится диктатором.
Далее журналисты говорят о том, что начнутся гражданская революция и анархия. Разумеется, в этом случае страна теряет свои лидерские позиции на рынке. А её экономика приходит в полный упадок.
И пока страна рушит саму себя изнутри, влияние на мировой арене захватывают другие страны - вместе с Россией. Такие панические прогнозы приводят американские журналисты.

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