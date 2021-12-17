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США выгодно вхождение Украины в состав России. Идея конгрессмена ушла в массы
17 декабря 2021, 04:10 • 121 • Политика
Американский конгрессмен Мэтт Гетц высказался по поводу исконно славянских территорий. И его идея ушла в массы. Политолог Фёдор Бирюков считает, что США на самом деле выгодно вхождение Украины в состав России.
Конгрессмен США Мэтт Гетц признался: не понимает, почему столько шума из-за Украины. По его мнению, Донбасс нужно отдать России.
"Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернёт жизни американцев? Ничего подобного", - уверен он.
Гетц также отметил, что санкции, которые намерен ввести Вашингтон, совершенно ничего не изменят. Экономика России самостоятельна, добавил конгрессмен.
Фёдор Бирюков в беседе с Царьградом напомнил, что Россия на Украину вторгаться и не собирается. У страны немало и своих проблем, украинские беды (особенно в отношении финансов) русским не нужны.
Он добавил, что среди политического истеблишмента в США есть разумные люди, которые понимают: поддержка Украины за счёт американских налогоплательщиков ничего не несёт Штатам, кроме разорения. Деньги Незалежной требуются огромные.
Вместо поддержки Киева доллары можно было бы направить на социальное обеспечение, поддержку американцев, но деньги идут на Украину, и это в США многих раздражает.
По его мнению, глубинной Америке, людям, которые там живут, совершенно неинтересно всё это. Именно об этом и говорил Мэтт Гетц.
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