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США выдвинули президенту Венесуэлы новый ультиматум
25 сентября 2020, 03:20 • 106 • Политика
Власти США предъявили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро новый ультиматум. Вашингтон готов признать выборы в республике только после отставки её лидера.
Об этом в четверг заявила заместитель помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти.
При этом Филипетти подчеркнула, что власти США не собираются вести переговоры с венесуэльским президентом.
Напомним, что политический кризис в Венесуэле продолжается с января 2019 года, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо отказался признавать власть переизбравшегося на второй срок Николаса Мадуро и объявил себя президентом страны. Попытку госпереворота тут же поддержали США, а также ряд американских союзников в Европе и Латинской Америке. Россия и Китай решительно выступили против, напомнив, что Мадуро является законно избранным президентом.
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