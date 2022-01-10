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США выдвинули неприемлемые условия – МИД России
10 января 2022, 19:05 • 713 • Политика
В министерстве иностранных дел России заявили о том, что США выдвинули неприемлемые условия. При этом замглавы ведомства Сергей Рябков исключил, что на переговорах со Штатами в Женеве допустимы компромиссы.
Сергей Рябков в эфире федерального канала ранее заявлял, что Россия будет твёрдо стоять на своём во время переговоров по гарантиям безопасности в Женеве. Американской стороне следует подготовиться к компромиссам.
По словам замминистра, русская делегация прибыла в Женеву с чёткой позицией, в которой все элементы вполне понятны и чётко сформулированы.
"Отклонений от этих наших подходов просто не может быть", - подчеркнул дипломат.
После завершения переговоров Рябков заявил, что Соединённые Штаты предложили неприемлемые для Москвы условия, на которых возможно восстановление работы совета Россия – НАТО.
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