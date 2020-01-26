США выдумали свои приоритеты: Пушков о Помпео, которому Украина оказалась не важна

Госсекретарь США Майкл Помпео признал, что американская правящая каста выдумала для себя тезис о приоритете Украины для защиты нацинтересов. Такое мнение в Twitter озвучил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Речь идёт об инциденте, который произошёл на встрече Помпео с журналисткой NPR Мэри Луиз Келли. Как утверждает последняя, она задала вопрос о бывшем после США в Киеве Мари Йованович. Помпео в ответ выругался и выразил сомнения в том, что простых американцев вообще волнует Украина.

"Так госсекретарь фактически признал: для национальных интересов США происходящее на Украине не имеет особого значения. Это выдуманный приоритет правящей касты", - прокомментировал ситуацию Пушков.

Отметим, что позднее Майкл Помпео опроверг заявления Келли. Он подчеркнул, что интервью было посвящено Ирану, но журналистка его обманула. Затем она провела интервью без записи, после чего запустила скандал.

"Это ещё один пример того, как сумасшедшие СМИ пытаются причинить вред президенту Трампу и его администрации", - заявил он.

Фото: Алексей Пушков/Twitter