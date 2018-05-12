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США выделят Украине $125 млн на улучшение экономики Донбасса
12 мая 2018, 12:54 • 36 • Украина
Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине дополнительную помощь в размере $125 млн для Донбасса и прилегающих территорий.
globallookpress.com
«Эта дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских громад в регионе, повышение стойкости местной экономики и ускорение её развития», — говорится в сообщении USAID в Facebook.
Как ожидается, объявление о выделении средств будет сделано во время совместной пресс-конференции руководителя Бюро Агентства по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла в Киеве Мари Йованович. Мероприятие пройдёт в Славянске 15 мая.
Ранее Курт Волкер подтвердил, что посетит Донбасс на следующей неделе.
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